Cuatro cámaras de 50 MP y batería de 6500 mAh: presentado el Motorola Edge 70 Pro+

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Cuatro cámaras de 50 MP y batería de 6500 mAh: presentado el Motorola Edge 70 Pro+

Motorola ha presentado oficialmente su nuevo buque insignia, el smartphone Edge 70 Pro+. Este dispositivo es una versión mejorada del modelo Edge 70 Pro, destacando por un módulo de cámara periscópica, tecnología de carga inalámbrica y una plataforma de hardware actualizada. Así lo informa Ixbt.com informa .

La característica principal del nuevo smartphone es su sistema de cámaras compuesto por cuatro sensores de 50 megapíxeles. El módulo principal se basa en un sensor Sony LYTIA 710 con estabilización óptica. El módulo periscópico ofrece zoom óptico de 3,5x y zoom híbrido de 50x. Además, el sistema incluye una cámara ultra gran angular con función macro y una cámara frontal de 50 MP.

El dispositivo funciona con el chipset MediaTek Dimensity 8500 Extreme y cuenta con una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz. El brillo máximo de la pantalla alcanza los 5200 nits. El smartphone soporta grabación de video en 4K a 60 fps y procesamiento de imágenes mediante IA.

La autonomía corre a cargo de una batería de 6500 mAh con soporte para carga por cable de 90 W, inalámbrica de 15 W y carga inversa. El cuerpo del Motorola Edge 70 Pro+ cuenta con protección IP68/IP69 y estándar militar MIL-STD-810H. El dispositivo opera bajo Android 16 con la interfaz Hello UI.

MotorolaSmartphoneTecnologíaAndroid 16Dimensity 8500
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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