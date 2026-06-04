Las baterías antiguas de los robotaxis de Waymo alimentan las redes eléctricas
Waymo ha firmado un acuerdo con la empresa de almacenamiento de energía B2U para utilizar sus baterías de robotaxis fuera de servicio para alimentar las redes eléctricas en California y Texas. Este acuerdo proporciona una solución para la eliminación de las baterías de los miles de robotaxis desplegados por Waymo en EE. UU. una vez que quedan inservibles. Según Techcrunch.com informa .
Actualmente, la mayor parte de la flota de Waymo consiste en vehículos eléctricos Jaguar I-Pace, pero la compañía comenzó recientemente a probar furgonetas fabricadas por el fabricante de automóviles chino Zeekr. Waymo anunció que esta asociación creará «cientos de megavatios de capacidad de almacenamiento», aunque no reveló detalles específicos del proyecto.
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