Correo de Rusia restablece la entrega de paquetes desde EE. UU.

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Correo de Rusia restablece la entrega de paquetes desde EE. UU.

«Correo de Rusia» ha reanudado la entrega de paquetes y cartas desde EE. UU. a Rusia por primera vez desde 2022. Esta ruta, suspendida debido a las sanciones, ahora opera en tránsito a través de terceros países. Según la empresa, el primer lote de envíos desde EE. UU. ya ha llegado a su destino. Como informa Ixbt.com informa .

Según el operador logístico, la reanudación de las importaciones permitirá ampliar la geografía de entrega en todo el país. Anteriormente, estos envíos eran gestionados parcialmente por mensajeros exprés, pero su red de recogida en EE. UU. era limitada. Ahora, se garantiza una entrega estable basada en los esquemas logísticos existentes.

La ruta hacia EE. UU. sigue siendo importante para los clientes: antes de la imposición de las restricciones, el volumen de importaciones postales desde este país superaba las 50 toneladas mensuales. Los usuarios rusos encargan principalmente electrónica, suplementos dietéticos, ropa y calzado.

Sin embargo, el seguimiento de los envíos (tracking) se ha complicado ligeramente. Desde principios de mayo de 2024, «Correo de Rusia» ha reducido los detalles de seguimiento. Ahora, para muchos paquetes, solo se muestran los estados iniciales de «enviado» y finales de «entregado», lo que dificulta la monitorización del proceso de tránsito.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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