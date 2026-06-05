Anthropic en vísperas de la OPI: Daniela Amodei descarta dudas sobre la IA

Mientras Anthropic se prepara para su gran OPI, la cofundadora Daniela Amodei abordó las dudas sobre la rentabilidad en el sector de la inteligencia artificial (IA). La semana pasada, la compañía anunció que había recaudado 65.000 millones de dólares sobre la base de una valoración de 965.000 millones de dólares. Debido a la alta demanda de los inversores, Anthropic reveló que había presentado documentos de forma confidencial para una salida a bolsa. Según Techcrunch.com informa .

En la conferencia Bloomberg Tech, Amodei explicó la decisión citando la necesidad de capital. Enfatizó que el entrenamiento y la inferencia de modelos avanzados requieren gastos significativos. En opinión de Amodei, los líderes de la industria necesitarán flujos de capital estables con el tiempo, y los mercados públicos son el lugar más adecuado para satisfacer esta necesidad.

Las tasas de crecimiento de Anthropic son asombrosas: en mayo, los ingresos anuales superaron los 47.000 millones de dólares, mientras que a finales de 2025 esta cifra rondaba los 9.000 millones de dólares. Sin embargo, grandes corporaciones como Uber están considerando recortes presupuestarios, afirmando que no todos los gastos en IA producen los resultados esperados. No obstante, Amodei cree que el mundo empresarial aún no ha explorado completamente las capacidades de la IA.

Amodei también abordó por qué Anthropic no está construyendo sus propios centros de datos como OpenAI o el proyecto xAI de Elon Musk. Según ella, la compañía prefiere que la demanda supere ligeramente a la oferta en lugar de comprar capacidad de computación excedente y desperdiciar recursos. Recientemente se reveló que Anthropic firmó un contrato de 1.250 millones de dólares al mes con xAI para capacidad de computación.