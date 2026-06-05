Founders Fund lanza un programa con estrellas de la tecnología

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Founders Fund lanza un programa con estrellas de la tecnología

Ha surgido una nueva oportunidad para aquellos que desean ver a líderes de Silicon Valley como Sam Altman y Palmer Luckey participando en un intrigante juego de cartas. Founders Fund, la firma de capital riesgo fundada por Peter Thiel, ha presentado su propio proyecto de entretenimiento privado. Titulado MAFIA the GAME, este programa cuenta con destacadas figuras tecnológicas que ponen a prueba su ingenio a través del popular juego "Mafia". Según Techcrunch.com informa .

El episodio de debut contó con la participación del CEO de OpenAI, Sam Altman, el fundador de Anduril, Palmer Luckey, el biohacker Bryan Johnson y el creador de la aplicación de mensajería Signal, Moxie Marlinspike. El proyecto está moderado por Mike Solana, director de marketing de Founders Fund y editor de Pirate Wires. Solana enfatizó que estaba cansado del contenido tradicional de capital riesgo y que conocer a las personas a través de este tipo de juegos es más interesante.

Actualmente, poseer este tipo de plataformas mediáticas tiene una importancia estratégica para los negocios. En el mundo moderno, el poder y la influencia se ejercen cada vez más a través del infotainment. Las empresas y los directores ejecutivos están tratando de aprovechar esta nueva realidad de diversas maneras. Por ejemplo, OpenAI atrajo recientemente una gran atención al adquirir el popular podcast TBPN.

Además, personas como Elon Musk y Bryan Johnson están logrando un gran éxito en la promoción de sus marcas a través de su actividad en las redes sociales. El programa lanzado por Founders Fund también sirve para fortalecer las marcas personales de los líderes de la industria tecnológica y facilitar la comunicación con la audiencia de una nueva manera.

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Nodirbek Razzokov
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