Helion recauda 465 millones de dólares para energía de fusión

La startup estadounidense Helion Energy, que trabaja en la comercialización de la energía de fusión, anunció que ha recaudado 465 millones de dólares en nueva financiación. Incluyendo esta ronda, las inversiones totales en la empresa superan los 1.500 millones de dólares, con una valoración de 15.500 millones de dólares. Helion está desarrollando tecnologías para obtener energía limpia infinita replicando los procesos de fusión que ocurren en las estrellas. Ixbt.com informa .

Enfatizando que es uno de los participantes emergentes más agresivos en el campo, la compañía planea comenzar la producción de electricidad dentro de la década actual. Un hito clave para Helion es el contrato con Microsoft, que tiene como objetivo suministrar energía a un centro de datos en el estado de Washington para 2028. Bajo este acuerdo, ha comenzado la construcción del dispositivo Orion de 50 megavatios en Málaga.

Sin embargo, la energía de fusión sigue siendo uno de los desafíos de ingeniería más complejos. Muchos expertos señalan que numerosos problemas técnicos permanecen sin resolver antes de que la tecnología pueda aplicarse comercialmente. Además, la verificación independiente de su enfoque es difícil debido a las limitadas publicaciones científicas abiertas de la compañía. Actualmente, Helion está probando su sistema Polaris de 18 metros de longitud y el dispositivo Tiny Merge para pruebas más rápidas de principios físicos.

El principal competidor de Helion en el mercado es Commonwealth Fusion Systems. También es digno de mención el interés mostrado por Sam Altman. Sam Altman es un gran inversor en Helion y anteriormente había explorado oportunidades de colaboración entre Helion y OpenAI en el sector energético. La competencia para lograr el primer resultado comercial en energía de fusión se está intensificando.