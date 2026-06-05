La versión beta de One UI 9.0 se está probando para la serie Samsung Galaxy S25

Samsung ha comenzado las pruebas iniciales de la interfaz One UI 9.0 para sus teléfonos inteligentes insignia: los modelos Galaxy S25, Galaxy S25 Plus y Galaxy S25 Ultra. Ha aparecido una nueva versión de firmware destinada a esta serie en el servidor de actualizaciones OTA de la compañía, lo que indica que el trabajo en la importante actualización de software ha entrado en una fase activa. Según Ixbt.com informa .

La interfaz de usuario One UI 9.0 se presentó oficialmente el mes pasado y se basa en el sistema operativo Android 17. Inicialmente, el programa beta se anunció como abierto para los nuevos dispositivos Galaxy S26, pero datos recientes sugieren que la compañía también está preparando una actualización para los insignias del año pasado.

Por ahora, este firmware está destinado solo a pruebas internas y no está disponible para uso público. La aparición de la nueva versión en el servidor no significa un lanzamiento inmediato, pero confirma que los ingenieros de Samsung han comenzado a verificar la estabilidad del sistema en los teléfonos inteligentes de la serie S25.

Recordemos que se espera que la actualización One UI 9.0 incluya varias novedades, como capacidades ampliadas de inteligencia artificial, animaciones de interfaz más fluidas y sistemas de seguridad mejorados.