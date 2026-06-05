SpaceX mejora el sistema Mechazilla: se instalan nuevos rieles ligeros en la torre

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SpaceX mejora el sistema Mechazilla: se instalan nuevos rieles ligeros en la torre

SpaceX continúa mejorando los enormes «palillos» mecánicos (chopsticks) — el sistema Mechazilla — ubicados en las torres de lanzamiento del puerto espacial Starbase. Según informes recientes, los rieles de este sistema serán reemplazados por nuevas estructuras más ligeras con agujeros circulares especiales para reducir el peso sin comprometer la resistencia. Ixbt.com informa .

Los rieles en los brazos de Mechazilla son parte del amortiguador móvil. Actúan como amortiguadores para disipar la energía del cohete al aterrizar. Mechazilla es el apodo de la torre de lanzamiento de Starship, que consiste en dos brazos robóticos gigantes diseñados no solo para apilar el cohete, sino también para atrapar el booster Super Heavy en pleno aire.

En lugar de aterrizar sobre patas de soporte, el cohete flota junto a la torre, y los «palillos» lo sujetan en puntos especiales del fuselaje. Esta tecnología permite una rápida preparación de la etapa para el re-vuelo, ahorra peso al eliminar las patas pesadas y reduce significativamente los costos de lanzamiento. La primera captura exitosa se realizó el 13 de octubre de 2024 durante la misión Flight 5.

Actualmente, Super Heavy Booster 20 y Ship 20 se están preparando para el próximo vuelo en el puerto espacial Starbase en Texas. Estos cohetes lanzarán la nueva generación de satélites Starlink a la órbita, lo que ayudará a aumentar varias veces el ancho de banda de la red global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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