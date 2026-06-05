Apple podría abandonar el nuevo proyecto Vision Pro

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Apple podría abandonar el nuevo proyecto Vision Pro

Apple podría haber reducido significativamente sus planes para desarrollar dispositivos de la línea Vision. Según una hoja de ruta actualizada publicada por el renombrado analista Ming-Chi Kuo, la estrategia de la compañía en el segmento de realidad extendida y mixta (XR) ha cambiado fundamentalmente. Mientras que anteriormente se informó que se estaba trabajando en siete dispositivos, actualmente solo dos productos permanecen en la fase activa de desarrollo. Ixbt.com informa .

El primer producto esperado son gafas inteligentes sin pantallas integradas, centradas en funciones de inteligencia artificial, con un debut previsto para 2027. El segundo dispositivo serán gafas AR/XR completas que reflejan información a través de guías de ondas ópticas. Sin embargo, el cronograma de implementación de este proyecto se ha pospuesto hasta 2029. Lo más importante es que la nueva hoja de ruta no contiene información sobre sucesores directos del casco Apple Vision Pro.

Se dice que estos cambios estratégicos han sido aprobados por John Ternus, jefe de ingeniería de hardware de Apple y posible sucesor de Tim Cook. Los analistas creen que la compañía quiere poner más énfasis en el formato de gafas compactas, más conveniente para el uso masivo, que en cascos costosos y pesados. Esto se ve como una nueva etapa en la era de la electrónica personal después de los smartphones.

Cabe destacar que el insider Mark Gurman informó recientemente que Apple está trabajando en una alternativa más ligera y compacta a Vision Pro. Aunque la información actual se contradice, se espera que se revelen detalles más precisos sobre el futuro de la plataforma Apple Vision en la conferencia WWDC 2026 junto con las actualizaciones del sistema visionOS.

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Abror Shuhratov
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