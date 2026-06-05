El impacto de una potente erupción solar llega a la Tierra

Una nube de plasma formada como resultado de potentes erupciones solares ocurridas en el Sol el 3 de junio ha llegado a la Tierra. Según los datos de los científicos del Instituto de Investigación Espacial y del Instituto de Física Solar-Terrestre de la Academia de Ciencias de Rusia, los indicadores iniciales resultaron ser mucho más leves de lo previsto. Ixbt.com informa .

Según los expertos, por ahora solo el borde de la nube de plasma ha rozado nuestro planeta, mientras que su núcleo principal pasó de lado. Se espera que en las próximas horas se tenga una imagen más clara del desarrollo de los acontecimientos.

Anteriormente, se había predicho una tormenta geomagnética fuerte y prolongada de nivel G3-G4 en la Tierra debido a los impactos sucesivos de varias nubes de plasma. Aunque la situación actual es más débil de lo esperado, los científicos advierten que la situación podría cambiar.

Se informó que el 3 de junio se registraron simultáneamente tres grandes erupciones en el Sol: M9.3, M7.7 y una erupción extremadamente potente de clase X1.0. Dado que cada una de ellas se observó con eyección de materia hacia la Tierra, aún existe la probabilidad de que aumenten las perturbaciones en la magnetosfera.