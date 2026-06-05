El impacto de una potente erupción solar llega a la Tierra

·130·Tecnología
El impacto de una potente erupción solar llega a la Tierra

Una nube de plasma formada como resultado de potentes erupciones solares ocurridas en el Sol el 3 de junio ha llegado a la Tierra. Según los datos de los científicos del Instituto de Investigación Espacial y del Instituto de Física Solar-Terrestre de la Academia de Ciencias de Rusia, los indicadores iniciales resultaron ser mucho más leves de lo previsto. Ixbt.com informa .

Según los expertos, por ahora solo el borde de la nube de plasma ha rozado nuestro planeta, mientras que su núcleo principal pasó de lado. Se espera que en las próximas horas se tenga una imagen más clara del desarrollo de los acontecimientos.

Anteriormente, se había predicho una tormenta geomagnética fuerte y prolongada de nivel G3-G4 en la Tierra debido a los impactos sucesivos de varias nubes de plasma. Aunque la situación actual es más débil de lo esperado, los científicos advierten que la situación podría cambiar.

Se informó que el 3 de junio se registraron simultáneamente tres grandes erupciones en el Sol: M9.3, M7.7 y una erupción extremadamente potente de clase X1.0. Dado que cada una de ellas se observó con eyección de materia hacia la Tierra, aún existe la probabilidad de que aumenten las perturbaciones en la magnetosfera.

SolTormenta GeomagnéticaEspacioAstronomíaFenómenos Naturales
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las startups más interesantes quieren alejar a los usuarios de los smartphonesLas startups más interesantes quieren alejar a los usuarios de los smartphonesAyer, 17:26Wildberries y Russ lanzan una nueva plataforma de salud digitalWildberries y Russ lanzan una nueva plataforma de salud digitalAyer, 17:21La valoración de Supabase se duplica en 8 meses hasta alcanzar los 10 mil millones de dólaresLa valoración de Supabase se duplica en 8 meses hasta alcanzar los 10 mil millones de dólaresAyer, 16:52Casi el 70 % de los usuarios de Steam han cambiado a Windows 11Casi el 70 % de los usuarios de Steam han cambiado a Windows 11Ayer, 16:27Google y el FBI advierten: hackers se hacen pasar por falsos empleados de TI en oficinasGoogle y el FBI advierten: hackers se hacen pasar por falsos empleados de TI en oficinasAyer, 16:25Presentado un sistema láser capaz de eludir la protección de iPhone y satélitesPresentado un sistema láser capaz de eludir la protección de iPhone y satélitesAyer, 15:52
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado