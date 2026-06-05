Google presenta la IA Gemini Go para smartphones Android económicos

·104·Tecnología
Google presenta la IA Gemini Go para smartphones Android económicos

Google ha anunciado una versión especial de su asistente de IA Gemini para smartphones y tabletas con especificaciones técnicas básicas que ejecutan el sistema operativo Android. La versión Gemini Go está diseñada para dispositivos en la plataforma Android Go, ampliando las capacidades de los gadgets asequibles. Según Ixbt.com informa .

El requisito principal para que funcione el nuevo asistente es la presencia de al menos 2 GB de RAM. Este indicador es el mínimo estándar para smartphones que ejecutan Android (Go Edition) a partir de Android 13. Por lo tanto, una gran parte de los dispositivos económicos modernos podrá utilizar el servicio Gemini Go.

Gemini Go es una versión optimizada de la IA estándar, adaptada para funcionar con recursos limitados: poca memoria y baja potencia de cálculo. Reemplaza al anterior Google Assistant Go y está integrado en la aplicación Google Search. Los usuarios pueden activarlo manteniendo presionado el botón «Inicio» o el botón de encendido.

A pesar de ser una versión ligera, Gemini Go tiene una amplia gama de funciones. Puede analizar textos, responder preguntas y crear contenido. Además, el asistente permite subir documentos, fotos y otros archivos como contexto para consultas y conversaciones más complejas.

El despliegue del servicio Gemini Go ya ha comenzado. Sin embargo, al igual que otras actualizaciones importantes de Google, este proceso se llevará a cabo gradualmente y estará disponible para los usuarios de todas las regiones en un futuro cercano.

GoogleGemini GoAndroidInteligencia ArtificialSmartphone
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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