El avión ruso MS-21, sustituto de Boeing y Airbus, se lanzará en 2027

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El avión ruso MS-21, sustituto de Boeing y Airbus, se lanzará en 2027

Se ha anunciado la fecha inicial de entrega del avión MS-21, desarrollado como alternativa a aeronaves como el Boeing 737 y el Airbus A320. Según Sergey Chemezov, jefe de Rostec, se prevé que 4-5 aviones de este modelo entren en servicio en 2027. Ixbt.com informa .

Los vuelos de certificación para el programa MS-21 están programados para completarse en el primer trimestre de 2027. Después, comenzará el proceso de producción en serie del avión. Actualmente, los primeros prototipos de serie SJ-100 y MS-21 están preparados y esperan las pruebas correspondientes.

El MS-21-310 es un nuevo avión de pasajeros de medio alcance de Rusia, desarrollado por la oficina de diseño Yakovlev. El avión puede transportar hasta 211 pasajeros. Una característica distintiva es el alto porcentaje de materiales compuestos en su estructura (aproximadamente el 40 %) y su equipamiento con motores modernos PD-14.

Actualmente, se trabaja activamente en la localización total del proyecto y la sustitución de importaciones. El avión está equipado con más de 70 componentes y sistemas fabricados en Rusia. Para 2026, el objetivo es crear una versión completamente independiente de las tecnologías extranjeras.

AviaciónMS-21RusiaTecnologíaRostec
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Abror Shuhratov
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