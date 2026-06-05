Rutube construirá un centro de datos privado con más de 2.000 servidores

El equipo de Rutube comenzará la construcción de su propio centro de procesamiento de datos personales (CPD) en la región de Leningrado a finales de 2026. El lanzamiento del proyecto está previsto para 2028. Así lo anunció Sergey Kosinsky, jefe de activos digitales de Gazprom-Media Holding. La nueva instalación tendrá una capacidad de diseño de al menos 3 MW y albergará más de dos mil servidores. Según Ixbt.com informa .

Los representantes de la compañía señalaron que se utilizarán soluciones modernas basadas en enfriadores y tecnologías de freecooling para el sistema de refrigeración. Esto mejorará la eficiencia energética y reducirá la huella de carbono. El coeficiente de eficacia en el uso de la energía (PUE) esperado no superará 1,3, cumpliendo plenamente con los altos estándares internacionales.

Según Sergey Kosinsky, la tarea principal del nuevo centro es garantizar el funcionamiento estable e ininterrumpido del servicio de video, que tiene una audiencia diaria de más de 20 millones de personas. Además, esta infraestructura apoyará la expansión de la capacidad de almacenamiento de video y el desarrollo de proyectos en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Actualmente, la infraestructura de Rutube incluye más de 7.000 servidores y 380 nodos de red de entrega de contenido (CDN) ubicados en 40 ciudades de Rusia y el extranjero. Se espera que el nuevo centro de datos fortalezca aún más las capacidades técnicas de la plataforma.