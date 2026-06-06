La Universidad de Cambridge prueba la primera vacuna diseñada por IA

Científicos de la Universidad de Cambridge anunciaron un resultado revolucionario: por primera vez en la historia de las vacunas, el antígeno, su componente principal, fue diseñado completamente mediante inteligencia artificial y probado con éxito en humanos. Según los investigadores, este modelo de «superantígeno» inaugura una nueva era en la medicina. Informado por Ixbt.com noticia fuente.

En la primera fase de los ensayos clínicos, participaron 39 voluntarios sanos de entre 18 y 50 años en centros médicos de Southampton y Cambridge. La vacuna está dirigida a virus del grupo Sarbecovirus, incluido el SARS-CoV-2, causante de la pandemia de COVID-19, el virus del SARS y coronavirus peligrosos que circulan entre murciélagos.

Los resultados de las pruebas mostraron que la vacuna no solo generó una fuerte respuesta inmunitaria contra virus específicos, sino también contra sus parientes cercanos. Los expertos creen que el principio de diseño del antígeno ofrece protección contra futuros virus aún desconocidos.

Según el profesor Jonathan Heeney, esta tecnología cambia fundamentalmente el enfoque del desarrollo de vacunas. Mientras que los métodos tradicionales luchan por seguir el ritmo de la evolución viral, el nuevo enfoque basado en IA busca adelantarse al virus y crear una protección universal.

Se utilizaron algoritmos de aprendizaje automático entrenados con datos genéticos globales de virus del grupo Sarbecovirus para crear el antígeno. El modelo identificó componentes virales comunes y diseñó un componente inmunitario eficaz contra múltiples patógenos simultáneamente. En la siguiente etapa, los científicos planean probar la eficacia de la vacuna en un grupo más amplio de voluntarios.