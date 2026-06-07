OpenAI está trabajando en una nueva «super aplicación»

OpenAI planea lanzar una versión actualizada de ChatGPT en las próximas semanas. Según el Financial Times, esta actualización se convertirá en una verdadera «super aplicación» que incluye herramientas de programación y agentes de inteligencia artificial. Techcrunch.com informa .

El objetivo principal de la empresa es obtener una ventaja sobre competidores como Anthropic, especialmente fortaleciendo su posición en el segmento de clientes empresariales. Además, OpenAI busca aumentar su rentabilidad antes de su salida a bolsa (IPO). Esto significa dirigir a los usuarios gratuitos hacia productos de pago, específicamente la herramienta de programación Codex.

Un alto ejecutivo de OpenAI comentó la situación afirmando que «el chat ha muerto». Según Thibault Sottiaux, jefe de la división de productos y plataformas principales de la empresa, el equipo está trabajando en un agente personal que puede ayudar en todos los aspectos de la vida personal y profesional del usuario.

Los rumores sobre las ambiciones de OpenAI de crear una «super aplicación» circulan desde el año pasado. En marzo, The Wall Street Journal escribió que estos planes representaban un gran cambio en la estrategia de la empresa. Ahora, la dirección de OpenAI está abandonando «proyectos secundarios» como el generador de video Sora para centrar toda la atención en el ecosistema principal.