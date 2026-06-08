Apple facilita el reparto de la cuenta con Siri y la Cámara

Salir a cenar con un gran grupo de amigos y dividir la cuenta a partes iguales a menudo causa inconvenientes. La situación se complica aún más si pediste menos pero te ves obligado a pagar por las bebidas caras de los demás. En la conferencia WWDC 2026, Apple ofreció una solución innovadora a este problema. Techcrunch.com informa .

Con la nueva función, los usuarios solo necesitan apuntar la cámara de su iPhone hacia el ticket. El modo Siri en la aplicación Cámara convierte cada artículo del ticket en un elemento seleccionable. Esto facilita identificar quién pidió qué y enviar solicitudes de pago individuales a través de Apple Cash según lo que cada persona consumió.

Sebastien Marineau-Mes, vicepresidente de Ingeniería de Software de Apple, declaró durante la presentación: “Si estás cenando con amigos y apuntas la cámara de tu iPhone hacia la cuenta, puedes seleccionar los artículos que pediste y dividir la cuenta a través de Apple Cash”.

Aunque aplicaciones como SplitWise o Tab ofrecen servicios similares, no han ganado mucha popularidad. La ventaja de la solución de Apple es su integración con aplicaciones nativas del sistema como iMessage. Esto permite a los usuarios realizar pagos de forma natural y rápida sin descargar aplicaciones adicionales.

Además, la función Siri en la Cámara se puede utilizar para otros fines. Por ejemplo, apuntar la cámara a la comida proporcionará información sobre su valor nutricional aproximado y su contenido calórico.