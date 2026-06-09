Evotrex recauda 30 millones de dólares para una RV que no necesita estaciones de carga

Aunque la startup Evotrex lleva operando solo dos años, planea fabricar y vender sus primeros vehículos recreativos híbridos (RV) el próximo año. La empresa tiene como objetivo producir aproximadamente 1.000 unidades al año. Para lograr este hito, Evotrex completó una ronda de inversión de la Serie A de 30 millones de dólares, llevando su financiación total a 46 millones de dólares. Entre los inversores se encuentran fondos chinos y de Hong Kong como GSR United Capital y Forebright Concerto Capital, así como la conocida empresa Anker. Techcrunch.com informa .

La startup con sede en Los Ángeles utilizará el capital recaudado para finalizar las pruebas de su nuevo modelo de RV. La empresa salió del modo sigiloso el año pasado y presentó sus desarrollos en el Consumer Electronics Show este año. El mercado es actualmente muy competitivo, con fabricantes tradicionales como Thor y Winnebago trabajando en modelos eléctricos, pero aún no han comenzado la entrega a gran escala a los consumidores.

Alex Xiao, uno de los fundadores de Evotrex, enfatizó que no teme a la competencia y que su experiencia como gerente de producto en Anker le ayuda. Mientras competidores como Lightship y Pebble se centran en remolques totalmente eléctricos, Evotrex ha optado por un sistema híbrido. Este sistema consiste en un paquete de baterías cargado por un motor de gasolina a bordo, conocido como "vehículo eléctrico de autonomía extendida" (EREV).

Según Alex Xiao, el objetivo principal es crear equipos que permitan a las personas vivir fuera de la red durante períodos prolongados. Actualmente, el 90 por ciento de los pedidos del modelo PG5 RV de la empresa corresponden al paquete Premium de 160.000 dólares. La empresa se centrará en probar la durabilidad del producto y mejorar la calidad del servicio al cliente durante los próximos 10-12 meses.