Comienzan las pruebas de One UI 9.0 para los modelos Samsung Galaxy A17, A34 y A57

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Comienzan las pruebas de One UI 9.0 para los modelos Samsung Galaxy A17, A34 y A57

Samsung está acelerando el desarrollo de su nueva interfaz de usuario One UI 9.0. Se han detectado por primera vez versiones de prueba de la nueva capa diseñada para los smartphones Galaxy A34 y Galaxy A57 en los servidores de la compañía. Ixbt.com informa .

Las versiones de software están registradas bajo los números A346BXXUFGZF1 y A576BXXU3BZF3, respectivamente. Además, ha aparecido una versión beta de One UI 9.0 (con el número A176BXXU5DZF1) para el modelo Galaxy A17 económico en los servidores de Samsung.

Anteriormente, Samsung comenzó a probar el sistema One UI 9.0 en la serie insignia Galaxy S26. La aparición de software inicial para dispositivos de la serie Galaxy A indica que el programa de desarrollo se ha ampliado a smartphones de gama media y económica.

Samsung aún no ha anunciado oficialmente las fechas de lanzamiento de la versión estable de One UI 9.0 para estos modelos. Según las estimaciones, se espera que la actualización se lance a los usuarios a finales del verano o principios del otoño.

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Abror Shuhratov
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