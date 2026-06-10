Anthropic lanza su modelo más potente, Claude Fable 5, al público general

Anthropic ha presentado su modelo de inteligencia artificial más avanzado al público general por primera vez, aunque este proceso se lleva a cabo con estrictas medidas de seguridad. El martes, la compañía lanzó la primera versión de su modelo Mythos destinada al uso público: el modelo Claude Fable 5. Según Anthropic, Fable 5 demuestra un alto rendimiento en ingeniería de software, trabajo intelectual y análisis visual, pero está sujeto a estrictas restricciones de seguridad. Techcrunch.com informa .

En áreas de alto riesgo como la ciberseguridad, la biología y la química, el modelo bloquea las respuestas a las consultas y cambia automáticamente al modelo Claude Opus 4.8. El modelo Mythos, presentado como vista previa en abril, estaba limitado a unos pocos socios debido a preocupaciones de ciberseguridad. Ahora, esta tecnología está abierta a todos a través de la API Claude de Anthropic y los planes Enterprise. Además, el modelo Fable 5 estará disponible sin costo adicional para los suscriptores Pro, Max y Team hasta el 22 de junio.

Anthropic anunció que probó este modelo contra varios intentos de "jailbreak" antes de su lanzamiento. La empresa enfatiza que no se encontraron vulnerabilidades universales durante más de 1000 horas de pruebas internas y externas. Sin embargo, para protegerse contra nuevos tipos de ataques, Anthropic ha implementado una política de retención de todos los datos de tráfico durante 30 días. Estos datos no se utilizan para entrenar el modelo, sino que sirven únicamente para la seguridad.

El lanzamiento del modelo Fable 5 coincide con la preparación de Anthropic para entrar en el mercado masivo, junto con empresas como OpenAI y SpaceX, dirigida por Elon Musk. Advirtiendo que los sistemas de IA podrían alcanzar el nivel de auto-mejora sin intervención humana (RSI), la empresa hace un llamado a los laboratorios globales para coordinar las medidas de seguridad.