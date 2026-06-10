Comienza una investigación sobre la publicidad de 5G en Rusia

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Comienza una investigación sobre la publicidad de 5G en Rusia

El Servicio Federal Antimonopolio (FAS) de Rusia se prepara para examinar los materiales publicitarios de los operadores de telecomunicaciones que mencionan la tecnología 5G. Este asunto será tratado en una reunión del consejo de expertos del FAS, ya que las redes de quinta generación aún no se han lanzado ampliamente para uso comercial en el país. Así lo informa Ixbt.com .

Los expertos opinan que el uso del término 5G en los nombres de servicios y campañas publicitarias puede generar dudas desde el punto de vista de la competencia leal. Promocionar tecnologías que aún no funcionan en la práctica conduce a una percepción errónea de los servicios por parte de los consumidores.

El FAS analizará no solo los anuncios de 5G, sino también una serie de campañas de marketing. En particular, las ofertas de VimpelCom y MegaFon, así como los programas de portabilidad numérica (MNP) de VimpelCom y T2, estarán bajo la lupa.

Además, el consejo examinará los problemas relacionados con el aumento de las negativas al portar números entre operadores, así como las cuestiones relativas a la duración de las llamadas y el tiempo de espera antes de que se active un contestador automático.

Anteriormente se informó que el desarrollo de la 5G en Rusia enfrenta limitaciones. El nuevo estándar en las frecuencias asignadas no aumenta la velocidad, sino que solo sirve para mostrar el icono de 5G en las pantallas de los smartphones.

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Abror Shuhratov
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