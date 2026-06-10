Google presenta la tecnología Gemini 3.5 Live Translate

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Google presenta la tecnología Gemini 3.5 Live Translate

Google ha anunciado un nuevo modelo de audio Gemini 3.5 Live Translate diseñado para la traducción de voz en tiempo real. Esta tecnología tiene como objetivo hacer que la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas sea más natural y fluida. A diferencia de los sistemas tradicionales que funcionan por etapas, el nuevo modelo realiza una traducción en flujo continuo. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Los desarrolladores señalan que Gemini 3.5 Live Translate genera la traducción mientras el interlocutor aún está hablando, con un retraso de solo unos segundos. Este enfoque ayuda a evitar pausas incómodas en la conversación y mantiene el ritmo del diálogo. El sistema puede detectar automáticamente más de 70 idiomas y conserva la entonación, el ritmo y el volumen del hablante.

La tecnología se está integrando gradualmente en los productos de Google. Para los clientes corporativos, la actualización aparecerá en Google Meet. Para el público general, esta función estará disponible en la aplicación Google Translate en Android e iOS. El modelo también destaca por su resistencia al ruido de fondo.

También se está introduciendo un "modo de escucha" especial para los propietarios de dispositivos Android. En este modo, es posible sostener el teléfono al oído como en una llamada normal y escuchar el flujo de audio traducido directamente a través del altavoz. Al usar auriculares, los usuarios podrán escuchar un habla aún más fluida y natural.

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Abror Shuhratov
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