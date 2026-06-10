Por qué todas las grandes empresas se dirigen al mercado energético

Primero Tesla, luego Ford y ahora GM: casi todos los gigantes automotrices están tratando de obtener su parte del mercado de sistemas de almacenamiento de energía. La razón es simple: aunque las ventas de vehículos eléctricos (EV) en EE. UU. se han ralentizado ligeramente, las ventas de baterías estacionarias se han duplicado en los últimos dos años, y este crecimiento no tiene intención de detenerse. Según la Solar Energy Industries Association, la capacidad de instalación anual superará los 110 GWh para 2030, lo que supone el doble de la cifra actual. Así lo informa Techcrunch.com .

Kurt Kelty, vicepresidente de baterías y desarrollo sostenible de GM, destacó en una entrevista con TechCrunch que el potencial de este mercado es muy alto. La empresa presentó recientemente una química de batería de sodio-ión totalmente nueva destinada a capturar el centro del mercado. Este rápido crecimiento del mercado de almacenamiento de energía se debe a la convergencia de tres tendencias principales.

La razón más obvia es la expansión de los centros de datos que sirven a los sistemas de IA. Se espera que la demanda de energía de estos centros casi se triplique para finales de la década. Al mismo tiempo, sectores importantes de la economía como el transporte, la fabricación y los sistemas de calefacción y refrigeración se están electrificando por completo. Según Kelty, incluso sin los centros de datos, se observa un crecimiento significativo en este sector.

No solo los fabricantes de automóviles, sino también las startups están invirtiendo mucho en este mercado. Por ejemplo, Base Power recaudó 1.000 millones de dólares en octubre y Lunar Energy 232 millones de dólares. Por ahora, Tesla lidera el mercado: el año pasado, el 82% de los 57 GWh de capacidad instalada provinieron de esta empresa. Para Tesla, el margen bruto en el segmento de almacenamiento de energía es del 30%, lo que es varias veces superior al beneficio obtenido por la venta de coches tradicionales.

GM planea tener sus celdas de sodio-ión listas para finales de la década. La empresa está trabajando en el desarrollo de una familia de baterías adaptadas específicamente para este mercado. Aunque Tesla controla actualmente el mercado, la intensificación de la competencia anuncia una nueva revolución tecnológica en el sector energético.