Por qué todas las grandes empresas se dirigen al mercado energético

·1·Tecnología
Por qué todas las grandes empresas se dirigen al mercado energético

Primero Tesla, luego Ford y ahora GM: casi todos los gigantes automotrices están tratando de obtener su parte del mercado de sistemas de almacenamiento de energía. La razón es simple: aunque las ventas de vehículos eléctricos (EV) en EE. UU. se han ralentizado ligeramente, las ventas de baterías estacionarias se han duplicado en los últimos dos años, y este crecimiento no tiene intención de detenerse. Según la Solar Energy Industries Association, la capacidad de instalación anual superará los 110 GWh para 2030, lo que supone el doble de la cifra actual. Así lo informa Techcrunch.com .

Kurt Kelty, vicepresidente de baterías y desarrollo sostenible de GM, destacó en una entrevista con TechCrunch que el potencial de este mercado es muy alto. La empresa presentó recientemente una química de batería de sodio-ión totalmente nueva destinada a capturar el centro del mercado. Este rápido crecimiento del mercado de almacenamiento de energía se debe a la convergencia de tres tendencias principales.

La razón más obvia es la expansión de los centros de datos que sirven a los sistemas de IA. Se espera que la demanda de energía de estos centros casi se triplique para finales de la década. Al mismo tiempo, sectores importantes de la economía como el transporte, la fabricación y los sistemas de calefacción y refrigeración se están electrificando por completo. Según Kelty, incluso sin los centros de datos, se observa un crecimiento significativo en este sector.

No solo los fabricantes de automóviles, sino también las startups están invirtiendo mucho en este mercado. Por ejemplo, Base Power recaudó 1.000 millones de dólares en octubre y Lunar Energy 232 millones de dólares. Por ahora, Tesla lidera el mercado: el año pasado, el 82% de los 57 GWh de capacidad instalada provinieron de esta empresa. Para Tesla, el margen bruto en el segmento de almacenamiento de energía es del 30%, lo que es varias veces superior al beneficio obtenido por la venta de coches tradicionales.

GM planea tener sus celdas de sodio-ión listas para finales de la década. La empresa está trabajando en el desarrollo de una familia de baterías adaptadas específicamente para este mercado. Aunque Tesla controla actualmente el mercado, la intensificación de la competencia anuncia una nueva revolución tecnológica en el sector energético.

TeslaGMEnergíaBateríaTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Añaden pegatinas para reacciones meteorológicas en la aplicación Yandex PogodaAñaden pegatinas para reacciones meteorológicas en la aplicación Yandex PogodaHoy, 12:57Avalanche crea un reactor de fusión de tamaño de escritorioAvalanche crea un reactor de fusión de tamaño de escritorioHoy, 12:29Ex empleados de SpaceX quieren alimentar la IA con energía solarEx empleados de SpaceX quieren alimentar la IA con energía solarHoy, 12:24El Samsung Galaxy S27 aparece en línea por primera vezEl Samsung Galaxy S27 aparece en línea por primera vezHoy, 12:21ASML critica el plan de independencia de Europa en el sector de los semiconductoresASML critica el plan de independencia de Europa en el sector de los semiconductoresHoy, 12:21Google presenta la tecnología Gemini 3.5 Live TranslateGoogle presenta la tecnología Gemini 3.5 Live TranslateHoy, 11:59
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado