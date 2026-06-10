Se han levantado las restricciones a la plataforma Roblox en Rusia

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Se han levantado las restricciones a la plataforma Roblox en Rusia

El Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación de la Federación Rusa (Minsifri) ha anunciado que se han levantado todas las restricciones de acceso a la plataforma de juegos Roblox. Esta decisión se tomó después de que la empresa cumpliera con las condiciones establecidas por el gobierno ruso. Así lo informó Ixbt.com informa .

Según el ministerio, el requisito principal era reforzar las medidas de protección de los usuarios menores de edad. Como parte del diálogo con los reguladores, la corporación implementó una serie de medidas, incluida la introducción de un sistema de clasificación por edades para los juegos.

Además, la dirección de la plataforma se comprometió a continuar la lucha contra el contenido inapropiado. Los representantes del ministerio destacaron que Roblox ha cumplido plenamente con los requisitos legislativos para garantizar la seguridad de los usuarios.

Como recordatorio, el bloqueo que estaba vigente desde el 3 de diciembre de 2025 fue levantado oficialmente después de que el Minsifri apelara a las autoridades pertinentes. Ahora, los usuarios pueden acceder a la plataforma sin ninguna restricción.

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Abror Shuhratov
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