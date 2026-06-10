Las empresas «AI-pilled» gastan 7500 dólares por empleado al mes

Un ejecutivo de NVIDIA declaró recientemente que los gastos en potencia de cálculo han superado los costes salariales de los empleados. El CEO de la startup Mercor también confirmó que se gasta más dinero en tokens para agentes internos que en el número de empleados. Esto plantea la pregunta entre las empresas: ¿se está gastando más dinero en IA que en humanos? Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Según el estudio Ramp AI Index, que analizó el ritmo de adopción de la IA en las empresas estadounidenses, el 1% superior de las empresas, es decir, las empresas «AI-pilled», gastan una media de 7500 dólares por empleado al mes. Aunque parece una suma elevada, sigue siendo inferior al salario mensual medio de 16 000 dólares de un ingeniero de software.

Según las estadísticas, no todas las empresas están preparadas para costes tan elevados. El 10% de los usuarios más activos gasta 611 dólares por empleado al mes, mientras que la mediana es de solo 11,38 dólares. Esto equivale esencialmente al precio de una licencia en un plan tarifario corporativo.

No obstante, el gasto en IA sigue creciendo. En las empresas «AI-pilled», los costes aumentaron un 14,1% por empleado el mes pasado. No está claro cuánto durará esta tendencia, pero las empresas líderes están intentando utilizar varios modelos de frontera simultáneamente y cambiar a modelos open-source más baratos.