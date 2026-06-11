Lanzamiento del nuevo algoritmo de recomendación Mnemonic en la aplicación Kinopoisk

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Lanzamiento del nuevo algoritmo de recomendación Mnemonic en la aplicación Kinopoisk

Un nuevo algoritmo de recomendación llamado Mnemonic ha sido lanzado en la sección “Qué ver” de la aplicación Kinopoisk. La tarea principal de este sistema es crear un feed de video personalizado de tráileres para cada usuario, teniendo en cuenta sus intereses en diversas plataformas. A diferencia de los sistemas anteriores, Mnemonic analiza el comportamiento del espectador directamente dentro del feed en tiempo real. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las señales positivas para el algoritmo incluyen ver un video durante más de 30 segundos, visitar la ficha de una película, hacer clic en el botón “Ver” o añadirlo a la lista “Ver más tarde”. Cuanto más interactúe el usuario con el contenido, más precisas serán las recomendaciones. Este mecanismo es similar a los principios de funcionamiento de las redes sociales que ofrecen videos cortos.

El sistema “recuerda” no solo el historial de visualización dentro de Kinopoisk, sino también el interés en contenido de otros servicios de streaming como Netflix, Apple TV, Amediateka y Start. La enciclopedia Kinopoisk, incluido el índice Kinopoisk Pro que evalúa la popularidad de las series, sirve como base de datos. La tecnología Mnemonic se basa en el modelo de aprendizaje automático CatBoost, capaz de reconocer más de 1,000 señales de comportamiento.

Simultáneamente con el lanzamiento del algoritmo, también se actualizó la interfaz de la sección. Los usuarios ahora pueden calificar el contenido directamente desde la tarjeta del tráiler, marcarlo como “Visto” y ver las recomendaciones de sus amigos. El nombre Mnemonic hace referencia a la capacidad de construir asociaciones como la memoria humana, sirviendo para filtrar datos con mayor precisión.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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