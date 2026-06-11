DoorDash lanza un chatbot de IA para realizar pedidos mediante texto e imágenes

DoorDash anunció el jueves su nuevo paso en el campo de la IA: un chatbot que permite a los usuarios pedir comida y productos mediante consultas de texto e imágenes. Llamado “Ask DoorDash”, este chatbot permite a los usuarios realizar búsquedas con sus propias palabras sin tener que revisar largas listas de restaurantes y tiendas, informa Techcrunch.com informa .

Con el nuevo sistema, puede decirle al chatbot qué tipo de comida desea, compartir un enlace de receta o escribir descripciones para reservar un lugar. Como se señala en el blog de la empresa, los sistemas de búsqueda tradicionales funcionan bien cuando conoce el nombre exacto del restaurante, pero “Ask DoorDash” está diseñado específicamente para situaciones en las que el usuario no sabe exactamente qué quiere.

La aplicación DoorDash puede crear un carrito basado en una foto de un libro de cocina, una lista de compras escrita a mano o una receta. El sistema añade automáticamente todos los productos y sus cantidades al carrito. También evita gastos innecesarios al preguntar al usuario si ya tiene productos básicos como azúcar o mantequilla en casa. También puede pedirle al chatbot que repita un pedido anterior o que recomiende nuevos productos basados en compras anteriores.

Para pedidos de comida, puede enviar solicitudes como “una cena abundante para una familia de 4 personas”. La aplicación no solo muestra los restaurantes, sino que también explica por qué un lugar específico se ajusta a su solicitud. También existe la opción de filtrar los resultados con condiciones adicionales como “apto para niños, vegetariano y platos no picantes”.

Actualmente, este chatbot se ha lanzado en iOS en regiones seleccionadas para servicios de búsqueda de restaurantes, compras y reservas. La empresa planea expandir esta función por todo EE. UU. en las próximas semanas. Tecnologías similares también están siendo implementadas activamente por competidores como Uber Eats e Instacart.