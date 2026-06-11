Lucha contra el engaño «eco»: nuevo servicio en línea lanzado en Rusia

El centro nacional de competencia Roskachestvo ha presentado una nueva herramienta en línea para combatir el «greenwashing», la práctica de presentar falsamente productos como respetuosos con el medio ambiente. Los consumidores ahora pueden enviar quejas sobre marketing deshonesto a través de un formulario especial en el sitio web de la agencia. Así lo informa Ixbt.com informa.

Una vez recibida la queja, los expertos de Roskachestvo envían una solicitud al punto de venta y al fabricante para regularizar la situación. Si esta medida no da resultados, se involucra al Servicio Federal Antimonopolio de Rusia (FAS). Dicho organismo publicó sus recomendaciones para combatir estas prácticas en 2024.

Para verificar el estatus orgánico real de un producto, se recomienda a los compradores asegurarse de que esté incluido en el registro del Ministerio de Agricultura de Rusia y que su certificado esté vigente. La autenticidad también se confirma mediante el sello estatal en el empaque (una hoja blanca sobre fondo verde) y un QR-code especial que redirige al registro.

La creación del nuevo servicio fue motivada por los resultados de un monitoreo. Durante la inspección, se identificaron más de 450 productos con signos de «greenwashing» en 16 grandes cadenas minoristas y mercados digitales. La mayoría son productos importados vendidos con etiquetado en inglés. Cabe recordar que, a partir de 2025, entrará en vigor en Rusia una ley que equipara los términos «orgánico», «eco» y «bio».