El precio del iPhone 17 en Rusia alcanza un mínimo histórico

·34·Tecnología
El precio del iPhone 17 en Rusia alcanza un mínimo histórico

En el mercado ruso, el precio del modelo base del iPhone 17 con 256 GB de almacenamiento ha caído a un mínimo histórico, situándose por debajo de la marca de los 55.000 rublos. Así lo informa el portal Hi-Tech Mail. Así lo informa Ixbt.com informa .

A modo de comparación, a principios de este año, el precio mínimo de este dispositivo era de 75.000 rublos. Por lo tanto, en medio año, el gadget se ha abaratado una media del 25 por ciento. La caída de precios más significativa se observó en las tiendas online, donde el valor bajó de 62.000 a 58.000 rublos.

Actualmente, en los grandes mercados, este dispositivo se ofrece a partir de 59.000 rublos. En los minoristas más pequeños, es posible encontrar el modelo iPhone 17 por incluso menos de 55.000 rublos. La dinámica de precios muestra una tendencia a la baja desde el inicio de las ventas en septiembre de 2025.

Técnicamente, el smartphone está equipado con una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con una frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz. El dispositivo funciona con el chip A19 y cuenta con el modo «Always On Display».

AppleIPhoneSmartphoneTecnologíaPrecios
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Quantum Space quiere replicar el éxito de SpaceX a través de una SPAC militarQuantum Space quiere replicar el éxito de SpaceX a través de una SPAC militarHoy, 16:58El Samsung Galaxy S25 recibe funciones exclusivas del Galaxy S26El Samsung Galaxy S25 recibe funciones exclusivas del Galaxy S26Hoy, 16:56TSMC al límite de su capacidad: 175.000 obleas al mes no son suficientesTSMC al límite de su capacidad: 175.000 obleas al mes no son suficientesHoy, 16:55Deezer lanza una herramienta para detectar música generada por IADeezer lanza una herramienta para detectar música generada por IAHoy, 16:53Lista de países que prohíben las redes sociales para niñosLista de países que prohíben las redes sociales para niñosHoy, 16:25Waymo anuncia la suscripción de pago Waymo Premier para su servicio de robotaxisWaymo anuncia la suscripción de pago Waymo Premier para su servicio de robotaxisHoy, 16:24
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado