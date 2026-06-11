El precio del iPhone 17 en Rusia alcanza un mínimo histórico

En el mercado ruso, el precio del modelo base del iPhone 17 con 256 GB de almacenamiento ha caído a un mínimo histórico, situándose por debajo de la marca de los 55.000 rublos. Así lo informa el portal Hi-Tech Mail. Así lo informa Ixbt.com informa .

A modo de comparación, a principios de este año, el precio mínimo de este dispositivo era de 75.000 rublos. Por lo tanto, en medio año, el gadget se ha abaratado una media del 25 por ciento. La caída de precios más significativa se observó en las tiendas online, donde el valor bajó de 62.000 a 58.000 rublos.

Actualmente, en los grandes mercados, este dispositivo se ofrece a partir de 59.000 rublos. En los minoristas más pequeños, es posible encontrar el modelo iPhone 17 por incluso menos de 55.000 rublos. La dinámica de precios muestra una tendencia a la baja desde el inicio de las ventas en septiembre de 2025.

Técnicamente, el smartphone está equipado con una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con una frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz. El dispositivo funciona con el chip A19 y cuenta con el modo «Always On Display».