Bluesky lanza la función de chats grupales

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Bluesky lanza la función de chats grupales

La red social Bluesky introdujo el jueves la compatibilidad con chats grupales. Esta novedad es un paso más para aumentar la competitividad de la plataforma frente a su principal rival, X. Mientras que X, propiedad de Elon Musk, lanzó recientemente una aplicación XChat independiente, Bluesky ofrece ahora a los usuarios la posibilidad de comunicarse de forma más privada. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Esta función, que apareció en la última versión v1.124 de la aplicación, marca un cambio importante en la estrategia de Bluesky. La empresa planea ahora centrarse no solo en compartir publicaciones públicas, sino también en pequeños grupos y comunidades. Actualmente, Bluesky cuenta con 44,8 millones de usuarios registrados, una cifra que sigue estando muy por detrás de los 600 millones de usuarios activos mensuales de X.

Dentro de la nueva función, es posible organizar chats grupales de hasta 50 personas. Aunque esto es inferior al límite de 1.000 personas en X, la empresa promete aumentar esta cantidad en el futuro. Los creadores de grupos podrán gestionar completamente la conversación, determinar quién puede participar y crear enlaces de invitación personalizados.

Desde el punto de vista de la seguridad, los usuarios eligen quién puede invitarlos a un grupo (todos, solo seguidores o nadie). Por ahora, no existe la opción de compartir archivos multimedia en los chats grupales, ya que esto requiere un sistema de moderación adicional. Según Alex Benzer, jefe de producto de Bluesky, la plataforma introducirá más funciones orientadas a la comunidad en el futuro.

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