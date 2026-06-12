SpaceX realiza una salida a bolsa histórica: precio de la acción fijado en 135 dólares

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SpaceX realiza una salida a bolsa histórica: precio de la acción fijado en 135 dólares

SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha confirmado oficialmente que ha recaudado 75 mil millones de dólares mediante la venta de sus acciones. Antes de comenzar a cotizar en la bolsa Nasdaq, la empresa fijó el precio de cada una de sus 555,6 millones de acciones en 135 dólares. Esta cifra convierte al proyecto SpaceX en la mayor salida a bolsa de la historia. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Con este resultado, SpaceX ha superado significativamente el récord de 24,9 mil millones de dólares establecido por Saudi Aramco en 2019. Se espera que este acuerdo convierta a Elon Musk en el primer billonario del mundo. La empresa cotizará bajo el ticker SPCX y se dice que el interés de los inversores es extremadamente alto.

Si la demanda supera las expectativas, los banqueros tendrán la opción de lanzar al mercado 83,3 millones de acciones adicionales. Esto supondría otros 11 mil millones de dólares de capital adicional para la empresa. Plataformas de análisis como Hyperliquid predicen que el precio de la acción subirá un 20 por ciento en el primer día de cotización.

A largo plazo, SpaceX debe llevar a cabo una serie de proyectos de ingeniería complejos para justificar su enorme valoración. Entre ellos se incluyen tareas como la construcción del sistema de cohetes reutilizables más grande del mundo y el establecimiento de una nueva fábrica de chips en EE. UU.

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Nodirbek Razzokov
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