SpaceX debuta en la bolsa: el precio de las acciones sube un 11 por ciento

SpaceX ha iniciado con éxito sus operaciones como sociedad anónima. Con el inicio de las operaciones en el Nasdaq, las acciones de la empresa subieron a 150 dólares, lo que supone casi un 11 por ciento más que el precio de la salida a bolsa (IPO) del jueves (135 dólares). Este crecimiento era esperado, ya que, según Bloomberg, la demanda para la IPO superó la oferta en 4 veces. Así lo informa Techcrunch.com informa al respecto.

La fuerte subida del precio de las acciones también se debe a la oferta limitada en el mercado. Actualmente, solo el 4 por ciento de las acciones están disponibles para la libre negociación, mientras que el resto permanece en manos de los primeros inversores y empleados. Además, SpaceX llegó a acuerdos con varios índices, incluido el Nasdaq 100, para acortar los plazos de inclusión. Esto acelera la compra automática de acciones por parte de los grandes fondos.

Este debut se ha convertido en uno de los mayores retornos en la historia del capital riesgo. Por ejemplo, la inversión de 600 millones de dólares del fondo Founders Fund ha alcanzado un valor de más de 50 mil millones de dólares. Grandes inversores como Andreessen Horowitz y Sequoia también obtuvieron beneficios superiores a los 10 mil y 20 mil millones de dólares, respectivamente.

El fundador de la empresa, Elon Musk, podría haberse convertido en el primer trillonario del mundo después de que el precio de la acción alcanzara los 150 dólares. Según informa The New York Times, más de 4,400 empleados actuales y antiguos de SpaceX se convirtieron en millonarios como resultado de esta IPO.