Google demanda a un grupo de ciberdelincuentes que usa IA para fraudes

Google ha presentado una demanda contra una importante red de ciberdelincuentes que utilizaba tecnologías de IA para estafar a cientos de miles de usuarios. La red de ciberdelincuencia china, conocida como Outsider Enterprise, se dedicaba a robar contraseñas e información de tarjetas bancarias enviando mensajes falsos en nombre de Google y otras marcas conocidas. Según datos de la empresa, los daños causados por las actividades de este grupo ascienden a millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Como parte de sus campañas, los ciberdelincuentes crearon 9,000 sitios web falsos, más de un millón de dominios fraudulentos y enviaron más de 2.5 millones de SMS a usuarios de Android en poco tiempo. Los representantes de Google señalaron que solo en las dos semanas de mayo de este año, se recibieron 55,000 denuncias de spam por parte de los usuarios. Esto equivale a más de dos quejas por minuto.

Google está utilizando sus herramientas basadas en IA para combatir estos fraudes. La empresa anunció que bloquea más de 10 mil millones de mensajes sospechosos cada mes. También está colaborando estrechamente con operadores de telecomunicaciones como AT&T, T-Mobile y Verizon, así como con el FBI, para detener esta operación. Según datos del FBI, desde julio de 2023 se han robado más de 3.8 millones de datos de tarjetas de crédito a través de esta plataforma, con pérdidas totales que alcanzan los 1.9 mil millones de dólares.

El grupo Outsider Enterprise incluso alquilaba un software especial que permitía a personas sin conocimientos técnicos crear sitios fraudulentos. Este servicio, vendido por 88 dólares a la semana o 200 dólares al mes, ayudaba a crear recursos falsos utilizando plataformas de IA como Gemini de Google. Actualmente, Google está tomando medidas para destruir por completo la infraestructura del grupo y llevar a los responsables ante la justicia.