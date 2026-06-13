La sonda Parker Solar Probe se acerca al Sol a 6,1 millones de kilómetros

La sonda espacial Parker Solar Probe ha completado con éxito su último acercamiento extremo al Sol. Según expertos del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, el aparato transmitió una señal de radio de control a la Tierra tras nueve días de funcionamiento autónomo. Este fue el 28º vuelo de la sonda a través de la atmósfera exterior del Sol, la corona. Informa sobre esto noticias de.

Durante el sobrevuelo más cercano el 8 de junio, la Parker Solar Probe igualó sus propios récords personales. La sonda se acercó a unos 6,1 millones de kilómetros de la superficie de la estrella, lo que supone menos del 5 por ciento de la distancia entre la Tierra y el Sol. Bajo la influencia de la gravedad solar, el aparato alcanzó una velocidad de casi 692.000 km/h. A esta velocidad, se podría recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 40 minutos.

Esta misión es significativa porque coincide con el máximo solar, el punto álgido del ciclo de actividad de 11 años del Sol. Estando directamente dentro de la corona solar, la Parker Solar Probe recopiló datos vitales sobre el origen del viento solar, la estructura de los campos magnéticos y los mecanismos del clima espacial. Aunque el escudo térmico de compuesto de carbono de 11,4 cm de espesor alcanzó los 926°C, la electrónica interna se mantuvo a una temperatura segura.

Del 17 al 30 de junio, se transmitirán a la Tierra los principales datos científicos recopilados durante el tránsito por la corona solar. Los hallazgos ayudarán a los científicos a comprender mejor los procesos solares y a mejorar la precisión de las previsiones del clima espacial, fundamentales para los satélites, los sistemas de comunicación y las redes eléctricas.