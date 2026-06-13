La sonda Parker Solar Probe se acerca al Sol a 6,1 millones de kilómetros

·2·Tecnología
La sonda Parker Solar Probe se acerca al Sol a 6,1 millones de kilómetros

La sonda espacial Parker Solar Probe ha completado con éxito su último acercamiento extremo al Sol. Según expertos del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, el aparato transmitió una señal de radio de control a la Tierra tras nueve días de funcionamiento autónomo. Este fue el 28º vuelo de la sonda a través de la atmósfera exterior del Sol, la corona. Informa sobre esto noticias de.

Durante el sobrevuelo más cercano el 8 de junio, la Parker Solar Probe igualó sus propios récords personales. La sonda se acercó a unos 6,1 millones de kilómetros de la superficie de la estrella, lo que supone menos del 5 por ciento de la distancia entre la Tierra y el Sol. Bajo la influencia de la gravedad solar, el aparato alcanzó una velocidad de casi 692.000 km/h. A esta velocidad, se podría recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 40 minutos.

Esta misión es significativa porque coincide con el máximo solar, el punto álgido del ciclo de actividad de 11 años del Sol. Estando directamente dentro de la corona solar, la Parker Solar Probe recopiló datos vitales sobre el origen del viento solar, la estructura de los campos magnéticos y los mecanismos del clima espacial. Aunque el escudo térmico de compuesto de carbono de 11,4 cm de espesor alcanzó los 926°C, la electrónica interna se mantuvo a una temperatura segura.

Del 17 al 30 de junio, se transmitirán a la Tierra los principales datos científicos recopilados durante el tránsito por la corona solar. Los hallazgos ayudarán a los científicos a comprender mejor los procesos solares y a mejorar la precisión de las previsiones del clima espacial, fundamentales para los satélites, los sistemas de comunicación y las redes eléctricas.

Parker Solar ProbeNASASolEspacioTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX lanza una réplica del motor Raptor V3 para celebrar su histórica IPOSpaceX lanza una réplica del motor Raptor V3 para celebrar su histórica IPOHoy, 07:25Batería de 7900 mAh y 512 GB de almacenamiento: El nuevo smartphone de Honor está listoBatería de 7900 mAh y 512 GB de almacenamiento: El nuevo smartphone de Honor está listoHoy, 06:56Los cohetes Starship se lanzarán mensualmente a partir de agosto de 2026Los cohetes Starship se lanzarán mensualmente a partir de agosto de 2026Hoy, 06:53Prohibidos los chips GaN de Infineon en ChinaProhibidos los chips GaN de Infineon en ChinaHoy, 06:28Google TV ahora entiende comandos de voz naturales con GeminiGoogle TV ahora entiende comandos de voz naturales con GeminiHoy, 06:22Cómo un soldador de SpaceX se convirtió en millonario: la historia de Juan HernandezCómo un soldador de SpaceX se convirtió en millonario: la historia de Juan HernandezHoy, 05:56
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte