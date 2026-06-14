El adaptador Corsair GPU Power Bridge se derrite y daña una GeForce RTX 4090

Los conectores de alimentación 12VHPWR y 12V-2x6 de las tarjetas gráficas siguen derritiéndose, no solo con cables estándar, sino también con adaptadores especiales diseñados para evitar estos problemas. Un usuario de Reddit llamado Dry-Relationship5158 informó sobre un incidente con un adaptador Corsair GPU Power Bridge. Esto fue reportado por Ixbt.com .

El Corsair GPU Power Bridge es un adaptador en ángulo de 180 grados diseñado para tarjetas gráficas compatibles con el estándar PCIe 5.0. El fabricante afirmó que este dispositivo reduciría la carga mecánica en el conector de la tarjeta gráfica y proporcionaría una alta resistencia térmica. El dispositivo está diseñado para soportar hasta 55 A y altas temperaturas.

Según el propietario del sistema, el problema ocurrió tan pronto como se inició un juego: la computadora se congeló y se reinició automáticamente. Al desmontar el sistema, se descubrió que la fila superior de contactos del adaptador se había derretido, dañando también el conector de alimentación de la tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition.

La situación se complica porque la garantía del adaptador Corsair ha expirado, pero la RTX 4090 aún está bajo garantía oficial. Actualmente, el soporte de Nvidia ha aceptado la tarjeta gráfica para diagnóstico, pero aún no se ha tomado una decisión final sobre la reparación o el reemplazo.

Como recordatorio, el precio del Corsair GPU Power Bridge en Europa es de aproximadamente 25 euros. Anteriormente, ocurrió un incidente similar con el costoso cable de alimentación Asus ROG Equalizer, que también se derritió en lugar de proteger la tarjeta gráfica.