La startup estadounidense Anthropic ha causado revuelo en el mercado tecnológico global al suspender el acceso a sus últimos modelos de inteligencia artificial siguiendo directrices gubernamentales. Esta decisión inesperada ha provocado intensos debates, especialmente en la India, uno de los mercados digitales más grandes del mundo. Expertos y empresarios locales expresan su preocupación de que la dependencia excesiva de la tecnología extranjera pueda amenazar la seguridad nacional y la estabilidad económica. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Según informes de TechCrunch y The Information, Anthropic recibió instrucciones de restringir el uso de sus modelos Fable 5 y Mythos 5 recién presentados. Las restricciones supuestamente se aplican no solo a usuarios extranjeros, sino también a los propios empleados de la empresa con nacionalidad extranjera. La situación se complica aún más por el hecho de que esto ocurrió poco después de que Anthropic anunciara una asociación con el gigante indio Tata Consultancy Services (TCS).

Presión geopolítica y cuestiones de seguridad

Según información preliminar, el jefe de Amazon, Andy Jassy, podría haber alertado al gobierno sobre estas preocupaciones de seguridad. Representantes de la Casa Blanca destacan las vulnerabilidades en los modelos de Anthropic y la alta probabilidad de jailbreak. Aunque la dirección de Anthropic ha protestado contra esta decisión gubernamental, las restricciones siguen vigentes. Esto demuestra que sectores estratégicos como la IA pueden convertirse en víctimas de decisiones geopolíticas.

La India es actualmente el segundo mercado más grande para empresas como Anthropic y OpenAI después de EE. UU. En los últimos meses, estas empresas han invertido mucho en la apertura de oficinas locales, la contratación de expertos locales y la expansión de asociaciones con grandes corporaciones. Sin embargo, las recientes prohibiciones han vuelto a poner sobre la mesa la idea de crear una "IA soberana" entre las startups y desarrolladores indios.

Creciente necesidad de soluciones locales

Según Aakrit Vaish, fundador de la plataforma de capital riesgo Activate, este evento debería cambiar fundamentalmente la estrategia de IA de la India. Él cree que el país ya no debería depender de unos pocos proveedores extranjeros, sino centrarse más en modelos de código abierto (open-source) y en sus propios desarrollos nacionales. Esto no solo garantiza la independencia tecnológica, sino que también protege contra restricciones políticas inesperadas.

Vijay Rayapati, jefe de la startup Atomicwork, apoyó estas opiniones, señalando que esto representa un riesgo grave para las empresas con equipos globales. Por ejemplo, su equipo opera tanto en EE. UU. como en Bangalore, India. Si el acceso a tecnologías de vanguardia se restringe según la ciudadanía o la ubicación geográfica, esto inevitablemente afectará negativamente la competitividad global.

En conclusión, la situación en torno a Anthropic debería servir como lección para otros países, incluidos los mercados emergentes como Uzbekistán. En un momento en que la IA se está convirtiendo en un recurso estratégico en lugar de una simple herramienta conveniente, depender únicamente de plataformas extranjeras podría conducir a bloqueos tecnológicos inesperados en el futuro.