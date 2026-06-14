La primera taikonauta de Hong Kong cambia su apariencia en el espacio: China muestra nuevas imágenes

·3·Tecnología
La primera taikonauta de Hong Kong cambia su apariencia en el espacio: China muestra nuevas imágenes

Nuevas imágenes de video de la estación espacial china Tiangong han captado la atención mundial. Las tomas muestran un cambio notable en la apariencia de Lai Ka-ying, la primera mujer taikonauta en la historia de Hong Kong, específicamente hinchazón facial. Esto se considera un proceso natural relacionado con el impacto de la microgravedad en el cuerpo humano. Así lo informa Ixbt.com noticias.

Los expertos explican que, en el espacio, debido a la falta de gravedad terrestre, los fluidos corporales se redistribuyen. En la Tierra, los fluidos tienden a bajar, pero en órbita, suben hacia la cabeza y el rostro. Como resultado, el rostro de los astronautas parece temporalmente hinchado y redondeado. También se puede ver el cabello de Lai Ka-ying flotando hacia arriba en ingravidez.

Misión científica en la estación orbital

Actualmente, Lai Ka-ying está realizando tareas planificadas junto al comandante Zhu Yangzhu y el taikonauta Zhang Zhiyuan. La tripulación lleva tres semanas en órbita. En este corto tiempo, completaron la recepción de la estación con la nave Shenzhou-21, finalizaron los procesos de rotación y ejecutaron con éxito la operación de desacoplamiento de la nave tripulada Shenzhou-22.

Una de las etapas más importantes de la misión fue la instalación de equipos fuera de la estación destinados a la investigación en radiobiología. Esta es la cuarta operación importante en esta área, destinada a estudiar los efectos de la radiación cósmica en organismos vivos.

Los taikonautas colocaron tres muestras experimentales importantes en el entorno espacial:

  • Nanoenzimas;
  • Actinomicetos (bacterias filamentosas);
  • Semillas de plantas.

Estas muestras biológicas permanecerán en las condiciones extremas del espacio, incluyendo radiación intensa y cambios de temperatura, durante cinco meses. A través de este experimento, los científicos planean obtener datos valiosos sobre los efectos a largo plazo de la radiación espacial en objetos biológicos.

Dichas investigaciones son vitales para los futuros vuelos espaciales humanos de larga duración, especialmente para misiones a otros planetas. Se espera que estos estudios científicos, realizados como parte del programa espacial de China, contribuyan significativamente al desarrollo de la biología espacial.

ChinaEspacioTiangongTaikonautaBiología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El futuro de la aviación: Electra presenta un nuevo avión en colaboración con la NASAEl futuro de la aviación: Electra presenta un nuevo avión en colaboración con la NASAHoy, 07:59Ubtech presenta robots U1 ultrarrealistas: Miles de personas en esperaUbtech presenta robots U1 ultrarrealistas: Miles de personas en esperaHoy, 07:22Belkin presenta un nuevo cargador GaN de 45W con cable integradoBelkin presenta un nuevo cargador GaN de 45W con cable integradoHoy, 06:53Ugreen presenta los nuevos dispositivos NAS de la serie Ultra con procesadores Intel CoreUgreen presenta los nuevos dispositivos NAS de la serie Ultra con procesadores Intel CoreHoy, 06:51Xiaomi trabaja en un misterioso dispositivo Madrid: podría ser el próximo buque insigniaXiaomi trabaja en un misterioso dispositivo Madrid: podría ser el próximo buque insigniaHoy, 04:58Anthropic restringe el acceso a nuevos modelos de IA: India preocupada por la dependencia tecnológicaAnthropic restringe el acceso a nuevos modelos de IA: India preocupada por la dependencia tecnológicaHoy, 03:28
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado