La primera taikonauta de Hong Kong cambia su apariencia en el espacio: China muestra nuevas imágenes

Nuevas imágenes de video de la estación espacial china Tiangong han captado la atención mundial. Las tomas muestran un cambio notable en la apariencia de Lai Ka-ying, la primera mujer taikonauta en la historia de Hong Kong, específicamente hinchazón facial. Esto se considera un proceso natural relacionado con el impacto de la microgravedad en el cuerpo humano. Así lo informa Ixbt.com noticias.

Los expertos explican que, en el espacio, debido a la falta de gravedad terrestre, los fluidos corporales se redistribuyen. En la Tierra, los fluidos tienden a bajar, pero en órbita, suben hacia la cabeza y el rostro. Como resultado, el rostro de los astronautas parece temporalmente hinchado y redondeado. También se puede ver el cabello de Lai Ka-ying flotando hacia arriba en ingravidez.

Misión científica en la estación orbital

Actualmente, Lai Ka-ying está realizando tareas planificadas junto al comandante Zhu Yangzhu y el taikonauta Zhang Zhiyuan. La tripulación lleva tres semanas en órbita. En este corto tiempo, completaron la recepción de la estación con la nave Shenzhou-21, finalizaron los procesos de rotación y ejecutaron con éxito la operación de desacoplamiento de la nave tripulada Shenzhou-22.

Una de las etapas más importantes de la misión fue la instalación de equipos fuera de la estación destinados a la investigación en radiobiología. Esta es la cuarta operación importante en esta área, destinada a estudiar los efectos de la radiación cósmica en organismos vivos.

Los taikonautas colocaron tres muestras experimentales importantes en el entorno espacial:

Nanoenzimas;

Actinomicetos (bacterias filamentosas);

Semillas de plantas.

Estas muestras biológicas permanecerán en las condiciones extremas del espacio, incluyendo radiación intensa y cambios de temperatura, durante cinco meses. A través de este experimento, los científicos planean obtener datos valiosos sobre los efectos a largo plazo de la radiación espacial en objetos biológicos.

Dichas investigaciones son vitales para los futuros vuelos espaciales humanos de larga duración, especialmente para misiones a otros planetas. Se espera que estos estudios científicos, realizados como parte del programa espacial de China, contribuyan significativamente al desarrollo de la biología espacial.