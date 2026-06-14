Sonos presenta un nuevo altavoz híbrido: Práctico para escritorio y viajes

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Sonos presenta un nuevo altavoz híbrido: Práctico para escritorio y viajes

Sonos, un nombre reconocido en el mundo de la tecnología de audio, ha presentado el nuevo modelo Sonos Play tras una larga pausa. Este dispositivo destaca por funcionar tanto como altavoz doméstico fijo como sistema acústico portátil. Según ixbt.com, este gadget, que salió a la venta en marzo, es el primer producto nuevo de la compañía en más de un año. Así lo informa Techcrunch.com .

La singularidad del Sonos Play reside en su diseño. Con un peso de 1,3 kg, el altavoz se asienta sobre una base de carga especial, pero es muy fácil de llevar al exterior o a otra habitación gracias a su cómoda asa trasera. Es una solución perfecta para usuarios cansados de auriculares como los AirPods que desean escuchar los sonidos del entorno.

Capacidades técnicas y calidad de sonido

El dispositivo cuenta con dos tweeters en ángulo, un woofer de rango medio y tres amplificadores digitales. También incluye dos radiadores pasivos para potenciar los graves al aire libre. La calidad de sonido es muy clara y detallada a volumen medio, aunque a volumen máximo puede perder algo de nitidez. Cabe destacar que el Sonos Play está diseñado para un escritorio o un patio pequeño, no para llenar una habitación entera.

El altavoz cuenta con protección IP67, lo que significa que es resistente a la lluvia y puede soportar inmersiones breves en agua. Además, el dispositivo actúa como batería externa (power bank) para cargar el smartphone en emergencias, ofreciendo comodidad adicional para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

Control y cambios en el software

La tecnología Trueplay ha sido mejorada en el modelo Sonos Play. Antes, se requería mover el smartphone por la habitación para ajustar la acústica; ahora, el dispositivo calibra el sonido automáticamente mediante sus micrófonos. El altavoz también integra los asistentes de voz Sonos Assistant y Alexa, permitiendo un control manos libres.

Sin embargo, el dispositivo tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, los botones de silicona en la parte superior son del mismo color que el cuerpo, lo que dificulta su visibilidad. Los usuarios también han reportado algunos fallos técnicos con la aplicación Sonos y una ligera latencia al conectarse a un MacBook.

En conclusión, el Sonos Play de 299 dólares es una opción digna para quienes valoran la compacidad y la calidad. Si buscas un altavoz universal que te acompañe en cualquier lugar de la casa e incluso fuera de ella, este modelo es uno de los candidatos más fuertes del mercado actual.

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Nodirbek Razzokov
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