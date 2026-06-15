Japón reinicia la central nuclear más grande del mundo: la crisis de residuos nucleares se intensifica

Como parte de su estrategia para abordar la crisis energética mundial y reducir la dependencia de los recursos importados, Japón ha reiniciado el reactor n.º 6 de la instalación de Kashiwazaki-Kariwa, la central nuclear más grande del mundo. Aunque este paso es crucial para la economía del país, los expertos del sector expresan serias preocupaciones sobre el almacenamiento de residuos nucleares. Según ixbt.com, la reactivación de la central ha vuelto a poner sobre la mesa el problema más sensible de la industria nuclear japonesa: la eliminación del combustible gastado. Esto es reportado por noticias de

Ixbt.com.

El operador de la central de Kashiwazaki-Kariwa, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), había suspendido las actividades de la instalación debido a una moratoria nacional introducida tras el desastre de Fukushima-1 en 2011. Ahora, el reactor n.º 6 ha sido equipado con sistemas de filtración y medidas de seguridad adicionales para proteger contra explosiones de hidrógeno. No obstante, el director general de la central, Takeyuki Inagaki, advirtió que sin un plan sostenible para el manejo del combustible, la producción de electricidad terminará deteniéndose tarde o temprano.

Saturación de los almacenes de residuos

Según el Japan Atomic Industrial Forum, las piscinas de almacenamiento de combustible de al menos tres centrales nucleares del país estarán completamente llenas en los próximos cinco años. En la propia central de Kashiwazaki-Kariwa, el nivel de llenado de la piscina del reactor n.º 6 ya ha alcanzado el 88 %. Esto indica que no queda espacio para acomodar nuevos elementos combustibles.

El gobierno japonés está considerando actualmente dos formas de resolver este problema: reprocesar el combustible gastado para extraer plutonio y uranio, o enterrarlo directamente como residuo. El gobierno de Tokio enfatiza la opción del reprocesamiento debido a los recursos limitados, pero esta tecnología aún no se ha implementado por completo. Como resultado, el país ha acumulado una gran cantidad de plutonio, suficiente para producir miles de ojivas nucleares.

La opción de la isla remota del Pacífico

Para resolver la situación, el gobierno japonés está explorando la posibilidad de establecer un vertedero permanente en la isla de Minamitorishima, ubicada a casi 2.000 kilómetros al sur de Tokio, que no tiene población permanente. Sin embargo, esta iniciativa está siendo duramente criticada por expertos y autoridades locales. Consideran que elegir una zona tan remota y difícil de alcanzar es más una decisión política que técnica.

Las cifras proporcionadas por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón muestran claramente la magnitud de la crisis en el sector:

A diciembre de 2025, se habían acumulado más de 17.000 toneladas de combustible gastado en 17 centrales nucleares;

La capacidad total de las instalaciones de almacenamiento existentes está ocupada en más del 80 %;

De los 54 reactores del país, solo 15 han reanudado sus operaciones hasta el momento.