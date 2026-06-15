Huawei Mate 80 toma el liderazgo en el mercado: Apple se queda atrás

El gigante tecnológico chino Huawei continúa causando sensación en el mercado nacional con su nueva serie de flagships, los smartphones Huawei Mate 80. Según los últimos datos, estos dispositivos no solo mantienen altas ventas, sino que mejoran su rendimiento semana tras semana. Esta situación indica que la marca está ganando ventaja sobre Apple en el segmento premium. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, a principios de junio de 2026 (a la semana 23 del año), el volumen total de ventas de la serie Huawei Mate 80 ha superado los 6,7 millones de unidades. Es notable que, a pesar de haber pasado la fase inicial de ventas, el interés de los consumidores no ha disminuido. Al contrario, mientras que en la semana 22 se vendieron 198,400 unidades, esta cifra alcanzó las 211,400 unidades en la semana siguiente.

Cuota de mercado y competencia con Apple

Actualmente, Huawei mantiene el liderazgo absoluto en el mercado chino de smartphones con una cuota del 22,1% en ventas semanales. En comparación, su principal competidor, Apple, ocupa el segundo lugar con una cuota del 19,3% durante el mismo periodo. La batalla entre los dos gigantes en el segmento de smartphones de gama alta es cada vez más intensa.

Los analistas creen que el éxito de la serie Huawei Mate 80 está vinculado al fortalecimiento de la independencia tecnológica de la marca. El uso de procesadores avanzados y soluciones de software en sus dispositivos inspira gran confianza entre los consumidores locales. Esto está teniendo un impacto serio en la posición de marcas globales como el iPhone en el mercado chino.

Se espera que se superen los récords del Mate 70

Como recordatorio, la serie anterior Huawei Mate 70 vendió más de 10 millones de unidades a lo largo de todo su ciclo de vida. Basándose en las tasas de crecimiento actuales, se puede decir que el nuevo modelo Mate 80 podría no solo repetir el récord establecido por su predecesor, sino superarlo significativamente.

Los flagships de Huawei siempre han sido un centro de interés para los usuarios en Uzbekistán también. Aunque las ventas principales se centran en el mercado chino, el éxito de este modelo influirá sin duda en los precios globales y las tendencias tecnológicas. Se espera que las versiones globales de esta serie se presenten en los próximos meses, lo que intensificará aún más la competencia.