La startup india Sarvam se convierte en unicornio tras recaudar 234 millones de dólares

Sarvam, una startup de AI con sede en Bengaluru, India, ha recaudado 234 millones de dólares en su última ronda de financiación, elevando la valoración total de la empresa a 1.500 millones de dólares. Este éxito convierte a la compañía en el unicornio de AI más reciente de la India. Esta ronda de inversión se produce en un momento en que naciones y grandes corporaciones de todo el mundo luchan por obtener el control de las tecnologías críticas y la infraestructura de computación. Según Techcrunch.com, informa .

HCLTech, filial del conglomerado HCL Group, desempeñó un papel principal entre los inversores, aportando 150 millones de dólares al proyecto. También participaron en esta ronda prestigiosos fondos de capital riesgo como Bessemer Venture Partners, Khosla Ventures y Peak XV Partners. Sarvam aspira ahora a recaudar un total de 300 millones de dólares en su ronda de financiación Serie B.

AI soberana e intereses nacionales

Detrás de esta enorme inversión no solo hay un beneficio comercial, sino también el concepto de "AI soberana". Al igual que muchos países, la India busca reducir su dependencia de los modelos avanzados y de la potencia de cálculo que los impulsa. Sarvam se dedica específicamente al desarrollo de modelos adaptados a los idiomas locales y a las necesidades específicas de la India.

Actualmente, los productos de la empresa se utilizan en sectores estratégicos como la banca, los seguros, los servicios gubernamentales e incluso la defensa. La asociación con HCLTech abre enormes oportunidades para Sarvam: la startup planea ampliar su alcance en el mercado combinando sus modelos inteligentes con la amplia base de clientes, los recursos de ingeniería y los activos de software de HCLTech.

Competencia global y restricciones geopolíticas

Según ixbt.com, aunque la India es el segundo mercado más grande después de EE. UU. para gigantes como OpenAI y Anthropic, hay muy pocas empresas en el país que creen sus propios modelos fundamentales sólidos. Debido a los altos costes de computación y al acceso limitado al capital, las startups indias tienen dificultades para competir con rivales adinerados de EE. UU. y China.

El hecho de que Anthropic haya bloqueado recientemente el acceso de extranjeros a sus modelos más recientes, Fable 5 y Mythos 5, a petición del gobierno de EE. UU., confirma una vez más los riesgos geopolíticos en este campo. Tales restricciones resaltan la importancia de desarrollar tecnologías locales e independientes. Proyectos como Sarvam sirven precisamente para llenar este vacío.

Los fondos recién recaudados se destinarán a financiar investigaciones en AI agentica, programación y ciberseguridad. Asimismo, la empresa pretende ampliar su infraestructura de computación e incrementar la escala de implementación de tecnologías en diversos sectores industriales.