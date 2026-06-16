Telegram bloqueado en la India: el motivo son los exámenes de las facultades de medicina

El gobierno de la India ha decidido restringir temporalmente el acceso al mensajero Telegram en el territorio del país. Esta medida se ha implementado con el fin de prevenir posibles casos de fraude durante los exámenes de ingreso a las instituciones de educación médica. Así lo informa Ixbt.com.

Según un comunicado del Ministerio de Educación del país, el bloqueo continuará hasta el 22 de junio. El gobierno está preocupado por el uso de esta plataforma para engañar a los aspirantes y distribuir ilegalmente las preguntas del examen. Esta decisión se tomó de acuerdo con las cláusulas estrictas de la ley de tecnologías de la información de la India, que otorga el derecho de restringir los recursos en línea para proteger la soberanía e integridad del Estado.

Filtración de preguntas de examen

El agravamiento de la situación fue provocado por un conflicto mayor ocurrido el mes pasado. El gobierno indio se vio obligado a anular los resultados del principal examen médico llamado NEET (National Eligibility cum Entrance Test). Esto se debió a que se detectó que las preguntas del examen se habían difundido a través de las redes sociales, especialmente vía Telegram, antes del inicio de la prueba.

Tras este incidente, el gobierno fijó la fecha para repetir el examen el 21 de junio. Según datos de la National Testing Agency (NTA), grupos de estafadores utilizaron la plataforma Telegram de manera organizada para intentar distraer a los candidatos que repetían el examen y perturbar los procesos de evaluación.

Según escribe la publicación ixbt.com, el gobierno de la India pretende restaurar la transparencia en el sistema educativo mediante la adopción de tales medidas. Debido a su política de privacidad y a la dificultad de controlar el contenido de los grupos, el mensajero Telegram a menudo se convierte en el foco de estas actividades ilegales.

Situaciones similares no son ajenas para los usuarios uzbekos. En nuestro país también se observa un aumento de anuncios falsos sobre la "venta de preguntas" en diversos grupos durante la temporada de exámenes importantes. La experiencia de la India demuestra que el fraude realizado a través de plataformas digitales puede provocar restricciones graves a nivel estatal.

Hasta el momento, la administración de Telegram no ha emitido una declaración oficial sobre este bloqueo en la India. Según los expertos, se espera que la actividad del mensajero se restablezca una vez finalizados los exámenes, aunque la actividad futura de la plataforma estará bajo el estricto control del gobierno.