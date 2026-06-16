La Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA) ha anunciado que ha alcanzado un hito importante en la historia de la exploración espacial. El mini robot SORA-Q (también llamado LEV-2), desarrollado por la agencia, se desplazó de forma totalmente autónoma sobre la superficie lunar durante más de 100 minutos, transmitiendo con éxito imágenes únicas a la Tierra. Este experimento es la prueba práctica de un nuevo concepto que podría cambiar completamente el futuro de las misiones lunares. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, este pequeño dispositivo fue probado como parte de la misión SLIM, que aterrizó cerca del cráter Shioli en enero de este año. El objetivo principal del experimento era verificar la posibilidad de utilizar un grupo de decenas de robots pequeños y económicos en lugar de un solo rover grande y costoso. Este enfoque aumenta la estabilidad de las misiones: si un robot pequeño falla, los demás continúan la investigación.

Del juguete a la tecnología espacial

El robot SORA-Q es un dispositivo esférico con un diámetro de solo 8 centímetros. Tras aterrizar en la superficie lunar, se despliega para convertirse en una plataforma con ruedas. Lo curioso es que los ingenieros de la JAXA, en colaboración con Sony y el fabricante de juguetes TOMY, diseñaron la estructura de este robot basándose en juguetes transformadores. Es un ejemplo singular de armonía entre la tecnología espacial y el diseño industrial cotidiano.

Moverse por la superficie lunar se considera una tarea extremadamente compleja. El suelo lunar —el regolito— está compuesto por un polvo muy fino y abrasivo, lo que dificulta la tracción de las ruedas. Para resolver este problema, los ingenieros de SORA-Q decidieron hacer girar las ruedas alrededor de un eje ligeramente desplazado. Como resultado, el robot se mueve como si «saltara» en cada rotación, evitando hundirse en el regolito blando. Este método permitió que el pequeño dispositivo recorriera una distancia de 24 metros.

Control totalmente autónomo

Debido al retraso en la comunicación entre la Tierra y la Luna , el control remoto en tiempo real es un proceso arriesgado y lento. Por ello, el LEV-2 posee un alto nivel de autonomía. A través de su sistema integrado de procesamiento de imágenes, el robot puede reconocer el módulo de aterrizaje SLIM y utilizarlo como punto de referencia para calcular sus propias coordenadas de forma independiente.

Se espera que esta misión exitosa inicie una nueva era en la exploración espacial. Si estos mini sistemas se producen a gran escala, las futuras misiones lunares utilizarán un «enjambre» de robots (swarm robotics) en lugar de un solo aparato masivo. Esto no solo reduciría los costes, sino que permitiría explorar con más detalle las zonas complejas de la Luna.

Esta noticia también es de gran importancia para los entusiastas del espacio y los jóvenes ingenieros uzbekos. Demuestra que es posible encontrar soluciones sencillas y compactas a problemas complejos, e incluso que el diseño de juguetes puede ayudar en la conquista del espacio.