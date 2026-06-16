Internet de alta velocidad en aviones: Starlink ya instalado en más de 7.000 aeronaves

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Internet de alta velocidad en aviones: Starlink ya instalado en más de 7.000 aeronaves

La empresa Starlink, dirigida por Elon Musk, continúa implementando cambios revolucionarios en el sector de la aviación. Según los últimos datos, 41 aerolíneas de todo el mundo han firmado contratos para equipar sus aviones con Internet de alta velocidad vía satélite. Actualmente, el número total de aviones incluidos en este programa ha superado los 7.000, elevando la calidad de la comunicación digital en el aire a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa la publicación ixbt.com, la tecnología Starlink no solo cubre América del Norte, sino también las regiones de Europa, Asia y Oriente Medio. La lista de socios incluye a algunos de los transportistas aéreos más grandes y prestigiosos del mundo, como United Airlines, Emirates, Qatar Airways, Lufthansa, Hawaiian Airlines y Air Canada. Esta tendencia indica que el uso de Internet durante el vuelo ya no es un lujo, sino que se está convirtiendo en un servicio estándar.

La elección de los gigantes globales de la aviación

En el mercado estadounidense, líderes como United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines y American Airlines han confirmado oficialmente su participación en el proyecto. En Europa, grandes operadores como IAG y Lufthansa Group han establecido una colaboración con Elon Musk. La aerolínea Emirates, muy utilizada por los viajeros uzbekos, también anunció grandes planes. La compañía comenzará a instalar Starlink en sus Boeing 777 a partir de noviembre de 2025 y tiene como objetivo equipar completamente toda su flota para mediados de 2027.

Recientemente, la aerolínea israelí EL AL se sumó a esta lista. Tras el anuncio de la colaboración con Starlink, la compañía promete ofrecer a sus pasajeros un Internet continuo y de baja latencia (low latency) durante el vuelo. Esta es una noticia muy importante, especialmente para los viajeros que trabajan o utilizan activamente las redes sociales en vuelos de larga distancia.

Competencia y planes futuros

La competencia en el mercado tampoco se ha detenido. Por ejemplo, Finnair está eligiendo actualmente entre varios proveedores, incluidos Starlink y el proyecto Project Kuiper (Project Leo) de Amazon. Esto contribuye a que la competencia en el mercado del Internet satelital se intensifique, reduciendo los precios de los servicios y aumentando su calidad.

La principal ventaja del sistema Starlink es que funciona mediante satélites de órbita baja. Esto proporciona una comunicación mucho más rápida y una señal más estable en comparación con los satélites geoestacionarios tradicionales. A continuación, se presenta la lista de las aerolíneas más famosas que se han unido al proyecto:

  • United Airlines
  • Emirates
  • Qatar Airways
  • Lufthansa Group
  • Air Canada
  • EL AL
  • Hawaiian Airlines
Según los analistas de aviación, es muy probable que en los próximos años se implementen tales tecnologías también en las rutas aéreas de Asia Central, incluido Uzbekistán. Por ahora, Starlink continúa expandiendo su cobertura global, convirtiéndose en el socio más confiable para las aerolíneas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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