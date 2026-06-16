La compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha anunciado un nuevo acuerdo que sacude el mundo tecnológico. La empresa ha aceptado adquirir Cursor, una startup que desarrolla herramientas de IA para la programación, a cambio de acciones por valor de 60.000 millones de dólares. Este paso estratégico se produce pocos días después de que SpaceX finalizara su proceso histórico de IPO (salida a bolsa). Así lo informa Techcrunch.com.

Este acuerdo está destinado a fortalecer la división de IA dentro de SpaceX. Cabe destacar que dicha división se formó a principios de este año como resultado de la fusión con la empresa xAI de Elon Musk. Según informa TechCrunch, Cursor planeaba atraer inversiones de gigantes como Andreessen Horowitz, Thrive y NVIDIA antes del acuerdo con SpaceX, y se esperaba que su valor de mercado fuera tasado en 50.000 millones de dólares.

Objetivos estratégicos y perspectivas del mercado

En un informe presentado a los inversores, SpaceX estimó el mercado de productos de IA como colosal, alcanzando casi los 26 billones de dólares. Esta cifra es casi equivalente al PIB de los Estados Unidos. Al adquirir Cursor, la empresa busca obtener una ventaja competitiva frente a los laboratorios de AI líderes mundiales. Se espera que el acuerdo se complete totalmente en el tercer trimestre de este año.

También cabe mencionar que la dirección de IA de SpaceX ha enfrentado recientemente una serie de dificultades y controversias. En particular, la posibilidad de crear imágenes deepfake inapropiadas a través de la plataforma provocó fuertes protestas públicas. Actualmente, esta división está siendo reorganizada estructuralmente y se espera que las tecnologías de Cursor sean una base importante en este proceso.

Condiciones financieras del acuerdo

Según las condiciones iniciales anunciadas en abril, SpaceX tenía dos opciones: adquirir Cursor a cambio de 60.000 millones de dólares en acciones, o pagar una penalización por ruptura (break-up fee) de 10.000 millones de dólares en caso de que el acuerdo se cancelara. La empresa eligió la primera opción, decidiendo vincular estrechamente su futuro con la IA.

El nombre de Cursor tampoco es desconocido para los entusiastas de la tecnología y los desarrolladores uzbekos. Esta plataforma es considerada una de las herramientas más avanzadas del mundo para automatizar el proceso de escritura de código y corregir errores. El hecho de que una empresa dedicada a la tecnología espacial como SpaceX incorpore esta startup significa que, en el futuro, los programas de ingeniería complejos también se crearán con la ayuda de la IA.

Según los expertos, esta compra es parte de la estrategia de Elon Musk para integrar todos sus proyectos —Tesla, SpaceX y xAI— en un único ecosistema tecnológico. Ahora, SpaceX aspira no solo a conquistar el espacio, sino también a convertirse en una fuerza líder en el mercado del software.