Microsoft se prepara para introducir una nueva función, Workplace Check-in, en su plataforma Teams, que permite supervisar a distancia la presencia de los empleados en su lugar de trabajo. Esta tecnología detecta si el empleado se encuentra en el edificio de la oficina a través de la conexión a la red Wi-Fi corporativa y proporciona esta información a la dirección. Se espera que esta novedad se convierta en una herramienta de control importante para las empresas que regresan al modo de oficina tradicional desde el trabajo remoto. Así lo informa Ixbt.com en su noticia indica.

Según Ixbt.com, Microsoft ha pospuesto el lanzamiento de esta función en varias ocasiones. Inicialmente, el sistema debía estar listo a finales de 2025, pero según la última hoja de ruta (roadmap), la fecha de implementación se ha trasladado a junio de 2026. La empresa atribuye estos retrasos a mejoras técnicas y cuestiones de privacidad.

Equilibrio entre control y privacidad

La función Workplace Check-in no rastrea las coordenadas geográficas exactas del empleado. En su lugar, registra que el dispositivo del usuario está conectado a un punto de acceso Wi-Fi específico en un edificio de oficinas. Representantes de Microsoft señalan que esta característica facilita la coordinación de reuniones entre colegas y la gestión de espacios disponibles en la oficina. Sin embargo, muchos expertos lo consideran una intrusión en la libertad personal de los trabajadores.

Un punto importante es que esta función estará desactivada por defecto. Solo los administradores de la empresa pueden activarla. Aun así, los usuarios finales tendrán el derecho de aceptar o rechazar el intercambio de su información de ubicación. Esto se ve como un intento de Microsoft de garantizar la inviolabilidad de los datos personales.

La tendencia del regreso a la oficina

En los últimos años, muchos gigantes tecnológicos mundiales han intentado hacer que sus empleados regresen del trabajo remoto a la oficina. Mientras que el modelo de trabajo híbrido se ha popularizado en las empresas de IT y filiales de organizaciones internacionales en Uzbekistán, esta novedad en Microsoft Teams podría convertirse en un método automatizado para verificar la asistencia.

En conclusión, aunque la función Workplace Check-in sea una herramienta útil para los gerentes, es probable que genere descontento entre los empleados. Con el avance de la tecnología, el problema de la confianza entre empleador y empleado sigue chocando con el control digital. En el futuro, Teams podría integrar estos datos con AI para analizar la productividad del equipo.