Un asteroide gigante y potencialmente peligroso se acerca a la Tierra: récord de 400 años

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Un asteroide gigante y potencialmente peligroso se acerca a la Tierra: récord de 400 años

El 27 de junio de este año, el asteroide gigante 152637 (1997 NC1) pasará cerca del planeta Tierra. Según datos de la NASA, este es el acercamiento más próximo de este cuerpo celeste a la Tierra en los últimos 400 años. El asteroide pasará a unos 2,57 millones de kilómetros de nuestro planeta, lo que es 6,5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Así lo informa Ixbt.com.

Aunque este objeto ha sido clasificado por los astrónomos como «potencialmente peligroso», los expertos subrayan que no hay motivo para preocuparse. Este estatus se otorga a todos los cuerpos celestes grandes cuya órbita es cercana a la de la Tierra. Los cálculos actuales indican que el asteroide 152637 (1997 NC1) no representa un riesgo de colisión con nuestro planeta, ni en el acercamiento actual ni en una perspectiva de los próximos 100 años.

Este asteroide fue descubierto por primera vez en 1997 dentro del programa NEAT (Near-Earth Asteroid Tracking) de la NASA. Pertenece al grupo de los «Atenes», cuyos asteroides tienen órbitas que cruzan la de la Tierra y entran parcialmente en la órbita de Venus. Este acercamiento representa una oportunidad de investigación única para los científicos, ya que el paso de objetos tan grandes cerca de la Tierra es un fenómeno que ocurre una vez cada década.

Los científicos estudiarán el tamaño exacto del asteroide

Actualmente, continúan los debates científicos sobre las dimensiones exactas del asteroide. Según su nivel de brillo, se estima que su diámetro podría estar entre los 900 metros y 1,5 kilómetros. El problema es que es difícil determinar el tamaño del objeto mediante telescopios basándose en el reflejo de la luz solar: un cuerpo grande de color oscuro y un cuerpo más pequeño de color claro pueden verse iguales.

La NASA planea utilizar el sistema de radiolocalización Goldstone Solar System Radar (GSSR) para eliminar esta incertidumbre. Marina Brozovic, astrónoma del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, explica que el método de radar ayuda a determinar no solo la posición exacta del asteroide, sino también su forma, velocidad de rotación y composición.

Los aficionados a la astronomía de Uzbekistán también podrían tener la oportunidad de observar este evento. En el momento de su máxima proximidad, el brillo del asteroide alcanzará una magnitud de 10. Este valor es suficiente para verlo con telescopios pequeños o incluso con binoculares potentes. Esta oportunidad será aún más conveniente para quienes viven en el hemisferio norte.

La próxima oportunidad de estudiar este asteroide a una distancia tan corta y detallada ocurrirá recién en 2088. El último acercamiento masivo similar sucedió en enero de 2022 con el asteroide 1994 PC1. Actualmente, los científicos están recopilando todos los datos para mejorar aún más los sistemas de seguridad espacial.

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Abror Shuhratov
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