Apple pone en riesgo la privacidad de los usuarios: cambia el sistema Hide My Email

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Apple pone en riesgo la privacidad de los usuarios: cambia el sistema Hide My Email

Apple planea introducir cambios significativos en la función Hide My Email ofrecida a sus suscriptores de pago de iCloud+. Este servicio permite a los usuarios ocultar sus direcciones de correo electrónico reales al registrarse en diversos sitios y aplicaciones. Sin embargo, los nuevos cambios podrían reducir considerablemente la eficacia de esta herramienta de privacidad y abrir la puerta a que recursos de terceros bloqueen a dichos usuarios. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Actualmente, las direcciones anónimas creadas a través de Hide My Email funcionan bajo el dominio estándar @icloud.com. Esto hace que sea imposible distinguir estas direcciones de los usuarios de correo normales de Apple. Como resultado, los sitios y aplicaciones no pueden saber si el usuario está utilizando una dirección anónima o real. Según informa TechCrunch, en las próximas semanas Apple trasladará todas las nuevas direcciones anónimas al subdominio @private.icloud.com.

Riesgo de privacidad y bloqueo

La introducción del nuevo dominio @private.icloud.com permitirá a los desarrolladores de sitios y aplicaciones identificar fácilmente que un usuario está ocultando su identidad. Esto conlleva el riesgo de restringir el registro de personas que utilizan direcciones anónimas o de bloquearlas por completo. Muchos recursos de internet buscan recopilar datos reales de los usuarios con fines de marketing, y este paso de Apple los ayuda a combatir el anonimato.

Apple destacó en una nota para desarrolladores que las direcciones anónimas existentes permanecerán sin cambios y seguirán redirigiendo los correos. Asimismo, la compañía instó a las aplicaciones y proveedores de correo a no filtrar los mensajes provenientes de este nuevo dominio y a actualizar sus sistemas para asegurar su entrega. No obstante, usuarios de Reddit y expertos tecnológicos han criticado duramente este cambio, afirmando que contradice la esencia misma del servicio.

Presiones políticas y cuestiones de seguridad

Aunque Apple no ha explicado oficialmente por qué tomó esta decisión, algunos analistas lo vinculan con situaciones relacionadas con las fuerzas del orden. A principios de este año, se supo que Apple proporcionó al gobierno los datos personales de un usuario que envió una carta de amenaza utilizando una dirección anónima de Hide My Email, en el marco de un caso relacionado con el director del FBI, Kash Patel.

Además, la administración de EE. UU. ha aumentado recientemente las solicitudes judiciales exigiendo a las empresas tecnológicas que identifiquen a las personas detrás de las cuentas anónimas. Este nuevo paso de Apple facilita la separación de los usuarios anónimos del flujo general, lo que sin duda planteará nuevas preguntas sobre la inviolabilidad de los datos personales en el futuro.

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Nodirbek Razzokov
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