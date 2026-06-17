Un exingeniero de SpaceX aplica la tecnología de cohetes a la energía geotérmica

Critical Energy, una startup fundada por un exingeniero de SpaceX, ha recaudado 22 millones de dólares con el objetivo de revolucionar el sector de la energía geotérmica. La empresa busca aumentar la eficiencia de las fuentes de energía renovable mediante la creación de turbinas modulares basadas en los principios de los motores de cohetes. Se espera que este proyecto sea un paso crucial para satisfacer la creciente demanda mundial de electricidad. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el potencial de la energía geotérmica se estima en 42 teravatios en todo el mundo. Esta cifra es el doble de la cantidad total de energía consumida por la humanidad el año pasado. Según TechCrunch, Critical Energy pretende llenar precisamente el principal vacío tecnológico en el aprovechamiento de este enorme recurso: la falta de turbinas flexibles y compactas.

De la tecnología de cohetes a la energía

El fundador y director de la startup, Spencer Jackson, trabajó anteriormente en SpaceX en los motores de cohetes Falcon Heavy, Starship y Raptor. Basándose en su experiencia, propone fabricar turbinas de forma modular en fábrica. Actualmente, el montaje in situ de grandes turbinas para plantas geotérmicas requiere meses o incluso años. Critical Energy busca acelerar y abaratar este proceso.

Los fondos recaudados se destinarán a la construcción del primer proyecto de 2,5 MW de la empresa. Jackson destaca que la energía geotérmica podría dejar atrás las tecnologías de fusión y fisión nuclear en un futuro cercano. "La energía geotérmica las superará por un margen considerable. En cuatro o cinco años, planeamos suministrar varios GW al año", afirma.

Una solución para los centros de datos

El desarrollo de la energía geotérmica es especialmente importante para los gigantes tecnológicos. Según informes recientes, las tecnologías geotérmicas modernas podrían suministrar electricidad a dos tercios de los nuevos centros de datos (data-centers) para 2030. Esto satisfaría la necesidad de una fuente de energía estable en la era de la AI y la computación en la nube.

Critical Energy pretende aplicar la estrategia utilizada por Tesla y SpaceX: fabricar con el tiempo todas las piezas componentes en sus propias fábricas. Por ahora, algunas piezas se adquieren en mercados externos, pero dado que los componentes de las turbomáquinas son similares a los de los motores de cohetes, se ha comenzado su preparación en talleres especializados.

Se espera que la primera planta geotérmica de la empresa entre en funcionamiento en 2027. Se instalará en un lugar similar a las zonas geotérmicas existentes de Islandia o el norte de California. El plan a largo plazo de la startup es asombroso: producir turbinas con una capacidad de 300 GW al año para 2045. Esto podría tener una importancia decisiva para abandonar los combustibles fósiles a escala global.