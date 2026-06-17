El popular servicio de traducción de textos DeepL ha dado un paso importante en el desarrollo de sus tecnologías de voz. La empresa anunció la adquisición de Mixhalo, una startup que ofrece servicios de transcripción de audio y traducción en tiempo real para eventos y conferencias en vivo. Este acuerdo representa para DeepL no solo nuevas capacidades tecnológicas, sino también un trampolín estratégico para expandirse en el mercado de EE. UU. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La startup Mixhalo fue fundada en 2016 por Mike Einziger, guitarrista de la banda Incubus, y la violinista Ann Marie Simpson-Einziger. Inicialmente, el proyecto buscaba mejorar la calidad del audio para los fans en los conciertos, pero con el tiempo se convirtió en un sistema de acompañamiento de voz en tiempo real para eventos deportivos y grandes reuniones. Durante su trayectoria, la startup logró recaudar más de 39 millones de dólares de grandes inversores como Fortress Investment y Founders Fund.

Integración tecnológica e inteligencia artificial

Según Vik Singh, director de Mixhalo, la empresa ha utilizado durante mucho tiempo las tecnologías de DeepL como su principal proveedor de traducción. En una entrevista con TechCrunch, destacó que la colaboración con DeepL evolucionó de forma natural y que las similitudes entre ambas empresas —traducción de voz para reuniones, gestión de documentos y eventos en vivo— facilitaron la decisión de fusionarse.

Aunque DeepL ha competido durante mucho tiempo con gigantes como Google Translate en traducción de texto, en los últimos años ha puesto un gran énfasis en la AI de voz. Específicamente, en 2024, la empresa lanzó la función de voice-to-text en más de 33 idiomas. En abril, se presentó un sistema de traducción voice-to-voice diseñado para reuniones multilingües.

Eventos en vivo y nueva oficina

El director general de DeepL, Jarek Kutylowski, señaló que las tecnologías de Mixhalo serán tanto una solución lista para usar como una herramienta de marketing para la empresa. Gracias a este sistema, los asistentes a las conferencias podrán escuchar el discurso del orador en su lengua materna a través de sus smartphones, sin ningún retraso. Esto es especialmente importante para conferencias internacionales y foros de negocios.

Otro aspecto importante de este acuerdo es que DeepL abrirá su nueva oficina en la región de Bay Area basándose en Mixhalo, ubicada en San Francisco. Esto permitirá a la empresa expandir sus operaciones en EE. UU. y atraer talento local. Actualmente, DeepL compite con rivales como Wordly AI y Palabra, pero se espera que la fusión con Mixhalo le otorgue una ventaja significativa en el ámbito del audio en vivo.

Las tecnologías de DeepL tampoco son ajenas para los usuarios uzbekos. Aunque el servicio aún no soporta completamente el idioma uzbeko, sus algoritmos de traducción de alta calidad son ampliamente utilizados por muchos especialistas locales para la comunicación entre inglés y ruso. En el futuro, el desarrollo de las tecnologías de voz de DeepL podría convertirse en la solución principal para eliminar las barreras lingüísticas en eventos internacionales.