Rollme Hero D5: presentado un reloj inteligente económico con GPS y navegación offline

La marca Rollme, que está ganando terreno en el mercado de los dispositivos inteligentes, ha presentado su nuevo modelo Hero D5. Este gadget atrae la atención de los entusiastas de la tecnología no solo por su precio asequible, sino también por capacidades técnicas propias de los flagships costosos, especialmente su sistema de navegación autónomo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa la publicación ixbt.com, el modelo Rollme Hero D5 sale a la venta a un precio cercano a los 70 dólares. La característica principal del dispositivo es su sistema de navegación: el reloj cuenta con un módulo GPS de doble banda capaz de trabajar con seis sistemas de satélites. Lo más importante es que los usuarios pueden utilizar mapas offline sin conexión a Internet, lo cual es muy útil para viajeros y entusiastas de los deportes extremos.

Capacidades de pantalla y cuerpo resistente

El reloj está equipado con una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas con una resolución de 466 × 466 píxeles. La pantalla está protegida contra impactos externos por un cristal Panda Glass. El cuerpo del dispositivo está fabricado en aleación de zinc y plástico, destacando por un diseño de dos colores. Para facilitar el control, se han ubicado tres botones físicos en el lateral del cuerpo.

La Rollme Hero D5 sorprende no solo por su apariencia, sino también por sus capacidades internas. El dispositivo funciona basado en el chip ATS3085S y se conecta al smartphone a través de la tecnología Bluetooth 5.3. Además, el reloj permite realizar llamadas mediante un altavoz integrado.

Funciones de salud y deporte

Medición continua de la frecuencia cardíaca (pulso);

Control del nivel de oxígeno en sangre (SpO2);

Análisis de la calidad y duración del sueño;

Conteo de la actividad física diaria.

Para el control de la salud, el dispositivo cuenta con el sensor VC30F HRS. Este monitorea los siguientes indicadores:

Se ofrecen más de 170 modos de entrenamiento para los deportistas. Además, el gadget cuenta con altímetro, barómetro y brújula electrónica. El sistema de protección contra el agua de nivel 5 ATM permite nadar y bucear en aguas poco profundas con el reloj.

Otra ventaja del dispositivo es su energía. Una batería con capacidad de 600 mAh asegura un funcionamiento autónomo prolongado y se carga mediante un cargador magnético. Teniendo en cuenta que los modelos con navegación offline y una batería de tal capacidad son poco comunes en este rango de precio, se espera que la Hero D5 genere una fuerte competencia en su segmento.